주거 안정성 높인 8년 전세형 아파트… 부산 강서구 '디에트르 더 리버' 관심

주택 시장의 불확실성이 이어지는 가운데 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 전세형 아파트에 대한 관심이 이어지고 있다.부산 강서구 범방동에 공급 중인 '부경경마공원역 디에트르 더 리버'는 공공지원 민간임대 방식으로 공급되는 아파트로 전 세대를 전세형 구조로 제공하는 것이 특징이다. 월세 부담 없이 8년 동안 거주할 수 있으며 임대 기간 동안 주택 수에 포함되지 않아 향후 청약 자격을 유지할 수 있다.최근 주택 시장에서는 금리와 대출 규제 등으로 매매 부담이 커지면서 안정적인 거주가 가능한 임대형 주거 상품에 대한 관심이 이어지는 분위기다. 장기간 거주가 가능한 공공지원 민간임대 아파트는 초기 주거 비용 부담을 낮출 수 있다는 점에서 실수요자들의 선택지로 거론되고 있다.입지 여건도 눈에 띈다. 단지는 부산신항과 녹산국가산업단지, 국제물류도시 등 서부산 산업벨트와 가까워 직주근접 주거지로 꼽힌다. 미음 R&D 산업단지 역시 차량 약 7분 거리에 위치해 산업단지 근무 수요와의 연계성도 기대된다.생활 편의시설 이용도 수월하다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있어 상업·의료·교육 시설 이용이 가능하며 스타필드시티 명지와 롯데프리미엄아울렛 김해점 등 대형 상업시설도 차량 약 10분대로 접근 가능하다.또한 단지 인근에는 녹산고향동산이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 낙동강 조망도 가능해 생활 인프라와 자연환경을 함께 누릴 수 있는 주거 여건을 갖췄다는 평가다.생활 편의시설 이용도 수월하다. 스타필드시티 명지와 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 상업시설을 차량 약 10분대로 이용할 수 있으며, 명지국제신도시와 에코델타시티의 상업·의료·교육 인프라를 함께 누릴 수 있다. 기존 주거벨트와 인접해 있어 생활 인프라 이용이 비교적 편리한 입지라는 평가다.교통 여건 역시 개선될 전망이다. 향후 부경경마공원역(예정)을 통한 부전-마산전철이 개통되면 사상과 서면 등 부산 주요 도심 접근성이 한층 수월해질 것으로 기대된다.한편 대방건설이 시공한 '부경경마공원역 디에트르 더 리버'의 특별공급 세대는 전 타입 마감됐으며 현재 일반공급 접수가 진행 중이다. 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com