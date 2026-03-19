"이진숙, 고 씨와 선거운동... 절윤 결의한 당론과 충돌“

"이정현 '전권 공천'은 당헌·당규 위반... 대구 민심 짓밟아"

주호영 국회부의장

6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 선언한 주호영 국회부의장은 19일 TV조선 유튜브 채널 '류병수의 강펀치'에 출연한 이진숙 전 방송통신위원장이 '윤어게인'을 주장하는 유튜버 고성국 씨와 함께 선거운동을 벌이는 것은 당론에 정면으로 배치된다고 강하게 비판했다.특히 주 부의장은 고 씨와 이 예비후보, 이정현 공천관리위원장의 이른바 '삼각 커넥션' 의혹을 제기하며, 이 위원장의 행보에 대해 "당헌 당규 위반"이라고 주장했다.주 부의장은 고 씨와 이 예비후보의 유착 문제를 지적하며 "여러 언론이 고 씨가 이 위원장을 추천했다고 보도하고 있는데, 두 사람 모두 명확히 부인하지 않고 있다"고 전했다.그는 "고 씨가 이 예비후보의 손을 잡고 대구 시내를 돌아다니며 라이브 방송을 한 것은 확인된 사실"이라면서 "이 예비후보가 그와 함께 다니는 것은 우리 당의 당론에 정면으로 반하는 일"이라고 비판했다.국민의힘은 지난 9일 '절윤' 결의문을 채택하며 윤석열 전 대통령과의 결별을 공식화한 바 있다.주 부의장은 이정현 위원장의 사퇴와 복귀 과정도 문제삼았다.그는 "대구와 부산을 전략 공천으로 밀어붙이려다 공관위원들이 반대하자 던지고 나간 것"이라며 "공관위원장이 중간에 때려치우고 다시 들어온 것도, 복귀하면서 '전권을 부여받았다'고 한 것도 당헌 당규 위반"이라고 못 박았다. 그러면서 "공천은 공관위원회 전체의 결정 사항이지, 위원장 개인의 전권 사항이 아니다"라고 강조했다.이 위원장이 주 부의장 등 중진 의원들을 향해 '꽃길을 오래 걸었으니 후진에게 양보하라'고 언급한 것에 대해서도 그는 "공천을 못 받아 무소속으로도 싸웠고, 지역구를 빼앗기기도 했으며, 세월호·이태원 사고 수습과 공무원연금 개혁 등 어려운 과제를 도맡아 해결했다"며 "결코 꽃길이 아니었다"고 반박했다.주 부의장은 '호남 출신이 대구를 얼마나 아느냐'는 자신의 발언과 관련해서도 언급했다.주 부의장은 "지역 비하로 들었다면 내가 신중하지 못했던 것은 맞다"면서도 "호남을 비하한 게 아니라 해당 지역 민심을 모르는 사람이 공천을 함부로 해서는 안 된다는 취지였다"고 해명했다.대구 민심 이탈에 대한 우려도 가감 없이 쏟아냈다. 주 부의장은 "시민들 사이에서 '이번에는 투표로 혼을 내줘야 정신 차린다'는 말이 너무 많이 들린다"고 경고했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com