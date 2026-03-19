서울의 한 금은방에 금상품이 진열돼 있다. 2026.2.3/뉴스1

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중동발 전쟁 위기로 전 세계 긴장감이 최고조에 달한 가운데 대표적인 안전자산인 금값이 오히려 ‘전쟁 전’ 수준으로 회귀하는 기현상을 보이고 있다.시장의 예상과 달리 전쟁 프리미엄을 고금리와 달러 강세가 압도하면서 금값이 힘을 못쓰고 있는 것이다.18일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국 중앙은행(Fed)의 금리 동결 결정 직후 현물 금 가격은 온스당 4860.21달러까지 떨어지며 2.9% 급락했다.장중 5000달러 선을 위협하던 기세는 지난 2월 초 이후 최저치로 내려앉았다.국내 금 시세 역시 19일 오전 1g당 23만 원 선으로 밀려나며 전쟁 직후 급등분을 고스란히 반납했다.전쟁이 터지면 금값이 오른다는 공식이 깨진 이유는 역설적으로 ‘유가 폭등’에 있다. 이스라엘과 이란의 에너지 시설 타격으로 국제유가가 배럴당 110달러를 넘나들자 인플레이션 우려가 다시 고개를 들었다.이에 연준이 금리 인하에 신중한 태도를 보이면서 달러화와 국채 금리가 강세를 띠었고 이자가 붙지 않는 금의 매력이 상대적으로 떨어진 것이다.제롬 파월 연준 의장은 “중동 상황과 유가 흐름이 정책 판단에 중요한 영향을 미칠 것”이라고 언급했다.시장이 기대했던 ‘비둘기파적(통화완화)’로 메시지 대신 ‘덜 비둘기파적’신호가 나오자 금 시장에서 자금이 빠져 나갔다는 분석이다.다만 중장기 전망은 여전히 엇갈린다. JP모건은 2026년 연말 금 가격 전망치를 온스당 6300달러로 제시하며 장기적인 우상향 곡선을 점쳤다.맥쿼리 역시 내년 평균 전망치를 상향 조정하며 금의 저력을 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com