韓연구진, 피부 자극 및 성기능 장애 등 부작용 없는 탈모 치료제 개발

2028년 탈모 치료 시장 규모, 약 58조원으로 추정

기사 내용의 이해를 돕기 위한 탈모 사진 - 인터넷 커뮤니티

국내 연구진이 부작용 없는 탈모 치료물질을 개발했다. 첨단 컴퓨터 모델링을 활용한 기술로 기존 혈액 관련 부작용을 극복할 것으로 보인다.DGIST(대구경북과학기술원) 뇌과학과 문제일, 김소연 교수와 뉴바이올로지학과 이창훈 교수 연구팀이 모발 성장을 촉진하는 신규 펩타이드(MLPH)를 개발했다. 컴퓨터 모델링을 활용해 기존 약물의 부작용을 극복할 전망이다. 이번 성과에 경북대학교 의과대학 성영관 교수와 곽미희 박사 연구팀도 공동으로 참여했다. 이에 남녀 모두 안전하게 사용할 수 있는 차세대 탈모 치료제의 시작이라는 평가가 따른다.현재 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 탈모 치료제는 미녹시딜과 피나스테리드 뿐이다. 다만 미녹시딜은 바르는 약으로 피부 자극을 유발할 수 있다. 먹는 약인 피나스테리드는 남성 호르몬을 조절하는 방식으로 남성에게 성기능 장애를 유발할 수 있다. 또 가임기 여성에게는 사용이 제한돼 부작용 없는 안전한 치료제가 남녀에게 필요하다.학계에서는 에리스로포이에틴(EPO)이 발모를 촉진한다는 사실이 알려져 있었다. 그러나 이를 탈모 치료를 위해 체내에 투여하면 적혈구가 과다 생성될 위험이 있다. 이 경우 혈액학적 부작용이 발생해 의약품으로 활용하기에 불가능했다.이런 한계를 극복하기 위해 연구팀은 첨단 컴퓨터 모델링을 활용해 구조 기반 설계 기법을 도입했다. EPO단백질 구조에서 부작용을 일으키는 부분을 제외했다. 발모를 유도하는 핵심 부위만 정밀하게 추출하고 최적화해 ‘MLPH’라는 새 펩타이드를 설계했다.연구팀은 인간 모낭 조직과 쥐를 이용해 생체 실험을 진행했다. 이를 통해 MLPH 펩타이드가 모발 성장의 핵심 인자(IGF-1) 분비를 늘리는 것을 확인했다. 쥐에게 MLPH를 투여해 털 성장이 멈춘 휴지기를 모발이 자라는 성장기로 전환했다. 기존 미녹시딜과 같은 수준의 발모 효과를 보였다. 또 우려했던 적혈구 증가 등의 부작용은 전혀 유발하지 않았다.전 세계 탈모 인구는 현재 약 10억명으로 국내에만 약 1000만명으로 알려져 있다. 글로벌 시장조사기관에 따르면 전 세계 탈모 치료 시장 규모가 2028년 약 58조원에 이를 전망이다. 이번에 개발된 원천 기술이 경제적 파급 효과를 가져와 혁신 신약 개발의 신호가 될 것이라는 분석이 따른다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com