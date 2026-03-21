[위클리 이슈]
미 연준, 두 차례 연속 금리 동결
중동 리스크에 일단 ‘신중론’ 선택
향후 인하 가능성에 대해선 전망 엇갈려

제롬 파월 연준 의장. 오는 5월 그의 임기가 끝나는 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지속적으로 금리인하를 압박하고 있다. 사진=연합뉴스
제롬 파월 연준 의장. 오는 5월 그의 임기가 끝나는 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지속적으로 금리인하를 압박하고 있다. 사진=연합뉴스
섣부른 금리인하보다는 대외 변수가 경제에 미칠 영향을 지켜보겠다는 ‘신중론’을 택했다. 거세지는 중동발 지정학적 위기 속에 기준금리를 다시 한번 묶어두기로 결정한 미국 중앙은행(Fed) 얘기다.

Fed는 3월 18일(현지 시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 유지한다고 발표했다. 지난 1월에 이은 두 차례 연속 동결이다. 이로써 지난해 9·10·12월 세 차례 연속 금리를 낮췄던 흐름은 일단 멈췄다. 한국(2.50%)과 미국의 금리 격차는 상단 기준 1.25%포인트를 유지하게 됐다.

이번 결정의 핵심 변수는 ‘중동전쟁’이었다. Fed는 성명서에서 “중동 상황의 전개가 미국 경제에 미치는 영향이 불확실하다”는 문구를 처음 추가했다. 이란과의 긴장 고조가 유가를 자극하고 이것이 다시 인플레이션을 끌어올릴 수 있다는 우려를 공식화한 것이다. 실제로 Fed는 올해 개인소비지출(PCE) 물가상승률 전망치를 기존 2.4%에서 2.7%로 상향 조정했다.

금리 전망을 나타내는 점도표에서는 올해 말 기준금리 중간값이 3.4%로 유지돼 연내 한 차례 인하 가능성이 남아 있는 것으로 나타났다.

다만 일각에서는 향후 Fed가 최소 두 차례 이상 금리를 내릴 수 있다는 관측도 제기된다.

두 가지 이유가 있다. 첫째는 정치적 변수다. 오는 5월 제롬 파월 의장의 임기가 끝나는 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지속적으로 금리인하를 압박하고 있다. 특히 차기 의장으로 지명된 케빈 워시 전 이사가 완화적 성향으로 평가받는 점도 향후 ‘피벗(통화정책 전환)’ 속도가 빨라질 수 있다는 관측에 힘을 싣고 있다.

둘째는 Fed 내부의 시각차다. 이번 회의에서 트럼프 대통령의 측근이자 경제 책사 출신인 스티븐 마이런 이사는 홀로 0.25%포인트 인하를 주장하며 동결에 반대해 눈길을 끌었다. 경기 둔화 가능성을 우려해 선제적 대응이 필요하다는 목소리를 냈다.

김정우 기자 enyou@hankyung.com