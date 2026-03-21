[위클리 이슈]

미 연준, 두 차례 연속 금리 동결

중동 리스크에 일단 ‘신중론’ 선택

향후 인하 가능성에 대해선 전망 엇갈려

제롬 파월 연준 의장. 오는 5월 그의 임기가 끝나는 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지속적으로 금리인하를 압박하고 있다. 사진=연합뉴스

섣부른 금리인하보다는 대외 변수가 경제에 미칠 영향을 지켜보겠다는 ‘신중론’을 택했다. 거세지는 중동발 지정학적 위기 속에 기준금리를 다시 한번 묶어두기로 결정한 미국 중앙은행(Fed) 얘기다.Fed는 3월 18일(현지 시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 유지한다고 발표했다. 지난 1월에 이은 두 차례 연속 동결이다. 이로써 지난해 9·10·12월 세 차례 연속 금리를 낮췄던 흐름은 일단 멈췄다. 한국(2.50%)과 미국의 금리 격차는 상단 기준 1.25%포인트를 유지하게 됐다.이번 결정의 핵심 변수는 ‘중동전쟁’이었다. Fed는 성명서에서 “중동 상황의 전개가 미국 경제에 미치는 영향이 불확실하다”는 문구를 처음 추가했다. 이란과의 긴장 고조가 유가를 자극하고 이것이 다시 인플레이션을 끌어올릴 수 있다는 우려를 공식화한 것이다. 실제로 Fed는 올해 개인소비지출(PCE) 물가상승률 전망치를 기존 2.4%에서 2.7%로 상향 조정했다.금리 전망을 나타내는 점도표에서는 올해 말 기준금리 중간값이 3.4%로 유지돼 연내 한 차례 인하 가능성이 남아 있는 것으로 나타났다.다만 일각에서는 향후 Fed가 최소 두 차례 이상 금리를 내릴 수 있다는 관측도 제기된다.두 가지 이유가 있다. 첫째는 정치적 변수다. 오는 5월 제롬 파월 의장의 임기가 끝나는 가운데 도널드 트럼프 대통령은 지속적으로 금리인하를 압박하고 있다. 특히 차기 의장으로 지명된 케빈 워시 전 이사가 완화적 성향으로 평가받는 점도 향후 ‘피벗(통화정책 전환)’ 속도가 빨라질 수 있다는 관측에 힘을 싣고 있다.둘째는 Fed 내부의 시각차다. 이번 회의에서 트럼프 대통령의 측근이자 경제 책사 출신인 스티븐 마이런 이사는 홀로 0.25%포인트 인하를 주장하며 동결에 반대해 눈길을 끌었다. 경기 둔화 가능성을 우려해 선제적 대응이 필요하다는 목소리를 냈다.김정우 기자 enyou@hankyung.com