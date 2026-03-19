사진 - Evoto 제공

AI 기반 사진 편집 소프트웨어 이보토(Evoto)는 'Only Evoto 리터칭 콘테스트'를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 콘테스트는 사용자 참여형 이벤트로, 이보토의 AI 리터칭 기능을 활용한 사진 작품을 공유하는 행사다.이번 행사는 3월 19일부터 22일까지 총 4일간 진행되며, 참가자는 이보토로 편집한 사진을 개인 인스타그램 계정에 게시하는 방식으로 참여할 수 있다. 작품 주제에는 별도의 제한이 없으며, 인물 사진, 제품 촬영, 배경 이미지, 동물 사진 등 다양한 유형의 콘텐츠가 참여 가능하다.참여 방법은 이보토로 보정한 사진을 개인 인스타그램 피드에 최대 3장까지 업로드한 뒤, 게시물에 이보토 공식 인스타그램 계정을 태그하고 ‘ONLYEvoto’ 해시태그를 포함하면 된다.이번 콘테스트에서는 총 4명의 수상자를 선정해 경품을 지급한다. 3등은 2명을 선발하며, 참가자 중 랜덤 추첨을 통해 각 수상자에게 이보토 크레딧 300이 지급된다. 2등은 1명으로, 게시물의 '좋아요'와 댓글 수를 합산한 최다 득표자에게 30만 원 상당의 SMDV 조명 장비가 제공된다. 1등은 이보토 글로벌 팀의 내부 평가를 통해 최고 점수를 받은 작품으로 선정되며, 50만 원 상당의 호텔 숙박권이 수여된다.수상자는 이보토 한국 공식 인스타그램 채널을 통해 3월 27일 오후 2시에 발표되며, 수상자 계정과 함께 작품도 공개될 예정이다.이보토는 AI 기술을 기반으로 한 사진 편집 솔루션으로, 인물 리터칭, 색상 보정, 피부 보정, 배치 편집 등 다양한 자동화 기능을 제공한다. 특히 AI 기반 얼굴 인식과 이미지 분석 기술을 활용해 사진 편집 과정을 자동화하고, 대량의 이미지도 효율적으로 처리할 수 있는 작업 환경을 지원하는 것이 특징이다.이보토 관계자는 "이번 콘테스트는 AI 사진 편집 기술을 활용한 창의적인 작업 사례를 공유하고 사용자 커뮤니티를 활성화하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 사진가와 콘텐츠 크리에이터들이 보다 효율적인 제작 환경을 구축할 수 있도록 AI 기반 편집 기술을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com