- 불황 속 교육 예산·인력 부족 겪는 기업 위해 '맞춤형 교육 솔루션' 제공

- 프리미엄 네트워킹부터 온라인 플랫폼 'stud.io'까지…

- C-레벨 조찬회·직무 교육·HRD 컨설팅 등 기업 성장 단계별 혜택 통합 지원

(사진=한국능률협회 제공)

(사진=한국능률협회 제공)

한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)가 급변하는 경영 환경 속에서 기업의 실질적인 고충 해결을 돕기 위해 'KMA 기업 회원서비스'를 확대 개편한다고 밝혔다.최근 대내외 경제 불확실성이 커지고 산업 트렌드가 급변함에 따라 기업의 인재 육성 방식도 빠르게 진화하고 있다. 특히 마이크로 러닝, 직무 중심 실무 교육 등 교육 패러다임이 전환되면서 자체 교육 체계를 구축하기 어려운 중소·중견기업 및 스타트업들의 고민이 깊어지는 추세다.이에 KMA는 인재 육성에 어려움을 겪는 기업들을 지원하기 위해 세 가지 핵심 솔루션을 중심으로 기업 회원서비스 혜택을 강화했다.첫째, KMA의 최대 강점 중 하나인 '최고경영자조찬회'와 '리더스포럼' 등 최신 경영 트렌드와 인사이트를 공유하는 '프리미엄 조찬회 및 포럼'이다. 기업 C-레벨과 경영진이 참여하는 오프라인 세미나와 포럼을 통해 강연과 비즈니스 네트워킹을 제공한다.둘째, 효율적인 직무 역량 강화를 위한 '온-오프라인 통합 교육 플랫폼'을 제공한다. 교육 예산 및 전담 인력이 부족한 기업들은 KMA의 검증된 공개교육 프로그램과 구독형 온라인 학습 플랫폼 'stud. io(스튜디오)'를 통해 법정의무교육은 물론, 최신 직무·트렌드·리더십 교육을 진행할 수 있다.마지막으로 회원 기업에는 다양한 홍보 수단과 국내외 여러 제휴서비스 할인 혜택, 맞춤형 HRD 컨설팅 및 진단 서비스 등 다양한 부가 서비스를 제공한다. 이를 통해 비즈니스 지원 서비스와 함께 기업 특성에 맞는 HRD 전략 수립을 지원받을 수 있다.KMA 관계자는 "최근 많은 기업이 교육 플랫폼 구축과 운영 비용 부담으로 기업교육에 어려움을 겪고 있다"며 "KMA 회원서비스는 HRD 전담 부서가 없거나 인력이 부족한 기업들에게 실질적인 교육 운영 대안이 될 수 있을 것"이라고 말했다.이어 "교육 예산 축소로 교육을 중단했던 기업들도 최근 KMA의 교육 플랫폼과 네트워킹 프로그램을 통해 다시 회원사로 합류하는 사례가 늘고 있다"고 덧붙였다.KMA 기업 회원서비스에 대한 자세한 내용은 KMA 멤버십 홈페이지에서 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com