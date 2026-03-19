커뮤니티·조경 특화 아파트 인기 속 '경산 상방공원 호반써밋 1단지'에 관심

- 단지 내 조경면적 30% 이상 갖춘 쾌적 대단지

- 실내체육관, 스크린 수영장 등 헬스특화 커뮤니티

최근 아파트 선택 기준이 단순한 주거공간을 넘어 커뮤니티 시설과 조경 등 단지 내 특화 공간으로 확대되면서 건설사들의 커뮤니티 경쟁이 치열해지고 있다.여론조사기관 한국갤럽조사연구소가 발표한 '2026 부동산 트렌드'에 따르면 소비자가 희망하는 주거 특화 콘셉트 가운데 '다양한 커뮤니티를 갖춘 주택'이 34%로 2년 연속 1위를 차지했다. 또한 향후 주택 선택 시 고려요인으로 '단지 내 녹지·조경 시설'을 선택한 비율은 28%로 전년 대비 10% 증가하며 가장 큰 상승폭을 보였다.이처럼 커뮤니티 시설과 쾌적한 녹지 환경을 갖춘 아파트에 대한 관심이 높아지는 가운데, '경산 상방공원 호반써밋 1단지'가 다양한 커뮤니티 시설과 단지 내 조경 설계로 수요자들의 관심을 끌고 있다.'경산 상방공원 호반써밋 1단지'에는 농구와 배드민턴 등 다양한 운동이 가능한 실내 코트와 실내트랙을 갖춘 복층 실내체육관을 비롯해 프라이빗하게 수영을 즐길 수 있는 스크린 수영장, 피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장, 탁구장 등 헬스 특화 커뮤니티 시설이 마련된다. 이와 함께 키즈카페와 다함께돌봄센터, 작은도서관, 1인 독서실, 공유오피스 등 다양한 생활 편의 시설도 조성돼 입주민의 여가와 생활 편의를 높일 계획이다.단지 조경 설계 역시 눈길을 끈다. 남향 위주 단지 배치와 넓은 동간 거리를 확보했으며, 전체 면적의 30% 이상을 조경 공간으로 구성해 쾌적성을 높였다. 또한 세대당 1.56대의 여유로운 주차 공간을 100% 지하화해 지상에는 안전하고 쾌적한 보행 환경을 마련했다. 단지 내부에는 어린이놀이터 2개소와 유아놀이터, 바닥분수, 멀티코트 등 다양한 주민운동시설이 조성되며 문화마당, 산수정원, 들꽃마당, 솔정원 등 다채로운 테마 정원도 마련될 예정이다.경산 상방공원 내에 위치한 '경산 상방공원 호반써밋'은 총 2,105세대(1·2단지) 규모의 브랜드 대단지다. 이 가운데 이번에 공급되는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 1,004세대 규모로 조성되며 전용면적 74㎡, 84㎡, 99㎡ 타입으로 구성된다.세대는 맞통풍 구조의 판상형 4베이(일부 타입 제외) 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 전 세대에 알파룸을 제공해 공간 활용도를 높였다.단지는 남매지와 경산자연마당, 경산생활체육공원, 상방공원 등 4개의 공원을 가까이에서 누릴 수 있는 '쿼드러플 공세권' 입지에 자리한다. 교통과 생활 인프라도 우수하다. KTX 경산역과 경안로 등을 통한 교통 접근성이 좋고, 홈플러스와 경산중앙병원 등 생활 편의시설이 인접해 있다. 또한 경산초와 동부초 등 초중고교가 가까우며 경산시청 등 관공서도 인근에 위치해 있다.'경산 상방공원 호반써밋 1단지'는 4월 1일까지 정당계약을 실시한다. 계약금 500만원(1차), 중도금 무이자, 발코니 확장 무상 등 혜택도 제공된다. 견본주택은 대구 수성구 사월동에 마련돼 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com