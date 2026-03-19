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중동 전쟁으로 인한 유가 폭등이 급기야 일본 시민들의 ‘군것질거리’까지 앗아가고 있다.호르무즈 해협 봉쇄로 공장 가동 연료인 중유 수급이 끊기자 일본의 국민 감자칩 생산이 전격 중돤되는 초유의 사태가 벌어졌다.19일 아사히신문 등 현지 매체에 따르면 유명 제과업체 야마요시제과는 연료 부족으로 인해 간판 제품인 감자칩 ‘와사비프’를 포함한 주요 감자칩 6종의 생산과 출하를 일시 중단했다.야마요시제과는 효고현 아사고시 공장에 감자칩을 튀기기 위해 식용유를 가열할 때 필요한 중유 확보가 어려워졌기 때문이다.생산 중단 소식이 전해지자 일본 열도는 즉각 ‘사재기’모드에 돌입했다. 주요 온라인 쇼핑몰에서도 판매가 중단됐고 기존 주문 물량만 순차적으로 배송되고 있다.업체는 “해협 봉쇄는 예상하지 못한 변수였다” 며 “연료 공급처 다변화와 생산 정상화를 위해 대응하고 있다” 고 밝혔다. 다만 언제 정상화될지는 불확실한 상태다.현재 현지 중고거래 사이트에서는 와사비프 10봉을 3888엔(한화 약 3만6500원)에 판매하는 등 정상가보다 높은 가격에 판매하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com