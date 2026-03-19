이재용 삼성전자 회장은 무려 10년째 무보수 경영을 이어가고 있다. 사진=뉴스1

주요 재계 총수들의 연봉이 공개된 가운에 이재용 삼성전자 회장이 지난 2017년부터 올해까지 10년째 급여를 단 한 푼도 받지 않는 '무보수 경영'을 지속하고 있어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.19일 재계에 따르면 이 회장이 무보수로 경영을 하기 시작한 것은 지난 2017년 국정농단 사건으로 거슬러 올라간다. 이 사건에 연루돼 재판을 받기 시작하면서 무보수 경영을 선언했다.사회적 물의를 일으킨 것에 대해 책임을 지고 자숙하겠다는 의지의 표명으로 스스로 급여 수령을 중단한 것이다.'책임 경영'의 일환으로 무보수 경영을 선언했다는 진단도 나온다. 당시만 해도 글로벌 경기뿐 아니라 반도체 업황 전망도 불확실한 상황이었다.그룹 총수가 솔선수범하는 모습을 보임으로써 임직원들에게 위기 극복의 메시지를 전달하고 대외적인 신뢰를 회복하기 위해 이같은 결정을 내렸다는 분석이다.물론 이 회장이 급여를 받지 않는다고 해서 수입이 없는 것은 아니다. 이 회장은 삼성전자, 삼성생명, 삼성물산 등 주요 계열사로부터 받는 배당금만으로도 매년 수천억 원의 수익을 올리고 있다.이 회장은 지난해에도 삼성 계열사 주식 배당금으로 약 3993억원을 수령하며 국내 재계 오너 중 배당 소득 1위를 기록한 바 있다.한편 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 재계 연봉 1위는김승연 한화그룹 회장이었다.김승연 회장은 지난해 ㈜한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화비전 등 주요 계열사로부터 총 248억4100만원의 보수를 수령했다.2위는 이재현 CJ그룹 회장이 차지했다. 이 회장은 지주사인 CJ에서 138억2500만원, CJ제일제당에서 38억1800만원을 각각 받아 총 177억4300만원을 기록했다.정의선 현대자동차그룹 회장은 지난해 총 174억6100만원을 받으며 2020년 회장 취임 이후 역대 최대 보수를 경신했다.신동빈 롯데그룹 회장 역시 롯데지주와 롯데쇼핑, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료, 롯데케미칼 등에서 총 149억원을 받아 상위권에 이름을 올렸다.김영은 기자(kye0218@hankyung.com)