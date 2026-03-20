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도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 백악관에서 미·일 정상회담을 갖고 중동 정세와 양국 경제 협력 방안을 논의했다.트럼프 대통령은 이 자리에서 호르무즈 해협 방어를 위한 일본의 군사적 역할 확대를 강력히 요구했다.그는 “일본 원유의 90% 이상이 통고하는 해협인 만큼 일본이 직접 나서야 한다”며 주일미군 주둔과 막대한 지원을 근거로 압박 수위를 높였다.이에 대해 다카이치 총리는 이란의 해협 봉쇄를 강력히 규탄하며 외교적 지지 의사를 분명히 했다.다만 구체적인 군함 파견에 대해서는 “일본 법률의 범위 안에서 취할 수 있는 조치를 설명했다”며 신중한 입장을 고수했다.대신 일본은 경제 분야에서 파격적인 선물을 건넸다. 소형모듈원자로(SMR)건설 등 총 730억 달러(약 109조 원) 규모의 ‘2차 대미 투자 프로젝트’를 발표했다. 이는 지난달 1차 발표액의 두 배가 넘는 수치다.아울러 양국은 미나미토리시마 인근 해저 광물 개발과 에너지 공급망 다각화도 합의했다. 직접적인 군사 기여에는 거리를 두면서도 트럼프 대통령이 중시하는 실리적 성과를 안겨줌으로써 동맹의 균열을 막으려는 전략으로 풀이된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com