홈 한경BUSINESS [속보] '성추행 의혹' 장경태, 더불어민주당 탈당 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603204213b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.20 08:50 수정2026.03.20 08:50 강홍민 기자 장경태 의원(국회사진기자단)'성추행 의혹' 장경태, 더불어민주당 탈당강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]트럼프 일본 파병 요구에…다카이치, 즉답 회피 "한국 없으면 큰일난다"…글로벌 기업 회장님들의 '韓 사랑' SBS '그알' 직격한 이재명 대통령..."조폭 연루설 보도 사과해야" "공짜로 못 지나간다"...이란 '호르무즈 통행세' 검토 “수백억 벌고 연금 30만원” 재계 총수 보험료 구조 논란