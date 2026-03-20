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중동발 에너지 위기가 현실화 되면서 글로벌 액화천연가스(이하 LNG)시장이 요동치고 있다.이란의 카타르 라스라판 가스 단지 미사일 공격으로 생산 차질이 발생하자 전 세계 수입 기업들이 앞다투어 미국산 LNG확보에 나서는 ‘풍선효과’가 발생하고 있다.19일(현지시간) 블룸버그통의 업계 소식통에 따르면 카타르에너지(QE)는 이번 피격으로 전체 수출 용량의 17%가 손상됐으며 복구에 최소 3~5년이상 소요될 것으로 내다봤다.이에 따라 카타르는 한국을 포함한 주요 수입국에 대해 장기 공급 계약 이행 불능을 의미하는 ‘불가항력(Force Majeure)’을 선언할 가능성까지 시사했다.현재 연간 약 1000만 톤의 LNG를 카타르에서 들여오는 한국은 비상이 걸렸다. 특히 장기 계약 물량만 610만 톤에 달해 공급 공백이 불가피한 상황이다.반면 전쟁 영향권에서 벗어나 시설을 풀가동 중인 미국 LNG기업들의 주가는 일제히 급등하며 반사이익을 누리고 있는 분위기다.다만 미국산 LNG 추가 공급을 위한 논의는 아직 초기 단계에 머물러 있으며 장기 계약 조건 협상에는 시일이 걸릴 것으로 보인다고 블룸버그는 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com