제롬 파월 연방준비제도 의장/사진=연합뉴스

제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장은 임기 만료 후에도 후임자가 인준되지 않으면 임시 의장으로 남겠다며 연준에 남을 가능성을 보였다.파월 의장은 18일(현지 시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견에서 “조사가 완전히 종료될 때까지 연준 이사직을 사임할 의사가 없다”며 “임기가 끝날 때까지 후임자가 인준되지 않는다면 후임 인준 시까지 임시의장(chair pro tempore) 역할을 맡을 수 있다”고 밝혔다.워싱턴DC 연방검찰은 연준 본부 및 추가 건물 공사 비용을 둘러싼 의혹에 대해 수사를 진행 중이다. 트럼프 대통령은 19일(현지 시간) 백악관에서 기자들에게 “그는 원래보다 훨씬 많은 비용이 드는 건물을 짓고 있기 때문에 수사를 받고 있다”며 파월 의장에 대해 말했다.이에 파월 의장은 해당 수사가 금리 인하 압박에 응하지 않아 생긴 ‘보복성 수사’라고 반박했다. 공화당 소속 톰 틸리스 상원의원은 관련 조사 결과가 나올 때까지 차기 연준 의장 후보인 케빈 워시의 인준을 저지하겠다는 입장을 밝혔다. 틸리스 의원은 “Fed 의장이 대통령 뜻에 좌우된다는 인식이 생기면 시장에 미칠 충격을 가늠하기 어렵다”며 Fed의 독립성 훼손 우려를 표했다.파월의 의장 임기는 오는 5월 종료된다. 이사 임기는 2028년 1월까지다. 스콧 베선트 미 재무장관은 파월 의장의 임기 종료 이후 Fed에 남을 수 있다는 발언에 “역사적 관행에 어긋난다”고 비판했다. 그는 19일 (현지 시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 “과거 Fed 의장이 임기 종료 후 이사로 남은 사례는 단 한 번뿐이며, 그마저도 대통령의 요청이 있었다”고 말했다.베선트 장관은 도널드 트럼프 대통령이 차기 Fed 의장으로 지명한 케빈 워시가 인준 청문회를 앞두고 상원의원들과 접촉하고 있다고 밝혔다. 그는 “워시에 대한 청문회는 열릴 것”이라면서도 “틸리스 의원이 조사가 끝날 때까지 기다리겠다고 하면 결국 표결이 지연될 수 있다”고 덧붙였다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com