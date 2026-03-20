(사진: 달콤.N 중계은행사거리점)

다날에프엔비가 운영하는 카페 브랜드 '달콤.N(Dal. Komm. N)'이 리브랜딩을 통한 체질 개선을 마치고, 새로운 브랜드 아이덴티티를 적용한 첫 매장을 선보이며 본격적인 브랜드 경쟁력 강화에 나선다.다날에프엔비는 최근 달콤.N의 브랜드 전략을 새롭게 수립하고, 커피(Coffee)·베이글(Bagel)·에너지(Energy)를 핵심 키워드로 내세웠다. 커피와 베이글을 통해 일상의 에너지를 가볍게 채우는 카페로서의 브랜드 정체성을 강화해 나간다는 방침이다.이달 20일 문을 연 직영점 '달콤.N 중계은행사거리점'은 새롭게 정립된 브랜드 콘셉트와 메뉴 경쟁력을 소비자에게 처음 공개하는 공간이다. 시그니처 메뉴인 쑥크림 카페라떼와 엔 카페라떼로 커피의 깊은 풍미를 강조하는 한편, 식사 대용으로 즐길 수 있는 베이글과 12가지 수제 크림치즈를 함께 선보이며 커피와 베이글 중심의 브랜드 정체성을 메뉴에 담아냈다.아울러 매장 상권 특성을 반영해 다양한 토핑의 아이스크림과 아이스크림 라떼 등 디저트 라인업도 강화했다. 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴 구성을 통해 다양한 연령대의 고객층을 아우른다는 것이 브랜드 측의 설명이다.다날에프엔비 전기홍 대표는 "달콤.N은 커피와 베이글을 중심으로 일상 속에서 가볍고 든든하게 에너지를 채울 수 있는 카페를 지향한다"며 "리브랜딩 이후 처음 선보이는 매장인 만큼, 중계은행사거리점을 시작으로 브랜드 경험을 확장하고 고객의 니즈를 반영한 메뉴와 공간을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.한편, 달콤.N은 이번 매장 오픈에 이어 이달 중 가맹점인 송파오금점의 추가 오픈을 앞두고 있어, 본격적인 가맹 사업 확대에도 박차를 가할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com