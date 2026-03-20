다날에프엔비는 최근 달콤.N의 브랜드 전략을 새롭게 수립하고, 커피(Coffee)·베이글(Bagel)·에너지(Energy)를 핵심 키워드로 내세웠다. 커피와 베이글을 통해 일상의 에너지를 가볍게 채우는 카페로서의 브랜드 정체성을 강화해 나간다는 방침이다.
이달 20일 문을 연 직영점 '달콤.N 중계은행사거리점'은 새롭게 정립된 브랜드 콘셉트와 메뉴 경쟁력을 소비자에게 처음 공개하는 공간이다. 시그니처 메뉴인 쑥크림 카페라떼와 엔 카페라떼로 커피의 깊은 풍미를 강조하는 한편, 식사 대용으로 즐길 수 있는 베이글과 12가지 수제 크림치즈를 함께 선보이며 커피와 베이글 중심의 브랜드 정체성을 메뉴에 담아냈다.
아울러 매장 상권 특성을 반영해 다양한 토핑의 아이스크림과 아이스크림 라떼 등 디저트 라인업도 강화했다. 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴 구성을 통해 다양한 연령대의 고객층을 아우른다는 것이 브랜드 측의 설명이다.
다날에프엔비 전기홍 대표는 "달콤.N은 커피와 베이글을 중심으로 일상 속에서 가볍고 든든하게 에너지를 채울 수 있는 카페를 지향한다"며 "리브랜딩 이후 처음 선보이는 매장인 만큼, 중계은행사거리점을 시작으로 브랜드 경험을 확장하고 고객의 니즈를 반영한 메뉴와 공간을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
한편, 달콤.N은 이번 매장 오픈에 이어 이달 중 가맹점인 송파오금점의 추가 오픈을 앞두고 있어, 본격적인 가맹 사업 확대에도 박차를 가할 계획이다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
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