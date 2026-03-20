서희건설, 서울 양천구 '목동 가로주택' 정비사업 공사도급계약 체결

- 지하 4층~지상 20층, 298가구 규모…

서희건설이 서울 양천구 목동 가로주택정비사업의 공사도급계약을 체결하며 서울 도심 정비사업 시장 공략에 속도를 내고 있다. 단순 수주를 넘어 서울 핵심 입지에서의 브랜드 영향력을 확대하겠다는 포석이다.19일 건설업계에 따르면, 서희건설은 서울 양천구 목동 일원 가로주택정비사업조합과 총 1,327억 원 규모의 공사도급계약을 체결했다. 이번 계약은 지난해 12월 30일 열린 시공자 선정 총회에서 서희건설이 시공권을 확보한 데 따른 후속 절차다.■ 목동 노후 주거지, '20층 랜드마크'로 탈바꿈이번 사업은 서울 양천구 목동 일대 9,578㎡ 부지에 연면적 54,995㎡, 지하 4층~지상 20층 규모의 아파트 298가구와 부대복리시설을 건립하는 프로젝트다.교육열과 주거 선호도가 높은 목동 지역 내 가로주택정비사업이라는 점에서 시장의 주목을 받아왔다. 서희건설은 입지적 장점을 극대화한 특화 설계와 최신 주거 트렌드를 반영해 지역을 대표하는 프리미엄 단지를 조성한다는 계획이다.■ 포트폴리오 다변화… '신규 브랜드'로 승부수서희건설의 이번 수주는 기존 지역주택조합 사업의 강자를 넘어 '도심 정비사업의 신흥 강자'로 거듭나겠다는 의지로 풀이된다.특히 서희건설은 이번 사업을 기점으로 서울 및 수도권 내 ▲모아주택 ▲가로주택정비사업 ▲신탁방식 정비사업 ▲공공지원 민간임대 등 사업 유형을 전방위로 확대할 방침이다.이를 뒷받침하기 위해 신규 브랜드 론칭도 서두르고 있다. 상품성과 브랜드 가치를 동시에 끌어올려 대형 건설사 중심의 서울 정비사업 시장에서 차별화된 경쟁력을 선보이겠다는 전략이다.서희건설 관계자는 "목동 가로주택사업은 서희건설이 서울 도심 정비사업 시장에서 영토를 확장하는 중요한 변곡점이 될 것"이라며,"준비 중인 신규 브랜드를 통해 조합원들에게 차별화된 주거 가치를 제공하고, 향후 공격적인 수주 활동을 통해 안정적인 수익 구조를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com