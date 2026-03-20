HDC랩스, 베스틴 '2026 대한민국 브랜드파워 1위' 스마트홈 부문 선정

HDC랩스(대표 이준형)의 스마트홈 브랜드 '베스틴(bestin)'이 지난 19일 청담 리베라호텔에서 개최된 '2026 대한민국 브랜드파워 1위' 시상식에서 스마트홈(디지털 도어락) 부문 수상 브랜드로 선정됐다고 밝혔다.HDC랩스는 AIoT 기반의 스마트홈·스마트빌딩 기술을 선도하는 기업으로, 첨단 기술을 주거 공간에 접목한 스마트홈 및 스마트빌딩 솔루션을 공급하고 있다.대표 스마트홈 브랜드 베스틴(Bestin)은 고도화된 보안 기술과 세련된 디자인을 결합한 디지털 도어락을 중심으로, AI 기능을 탑재한 월패드, 로비폰, 스마트 스위치 등 다양한 제품군을 운영 중이다.베스틴 디지털 도어락은 얼굴·지문 인식 등 첨단 생체인식 기술을 적용해 높은 보안성을 높였으며, 동시에 굿디자인(GD)과 레드닷 어워드(Red Dot Award) 수상을 하기도 했다. 미니멀한 디자인과 첨단 기능을 조화롭게 구현해 프리미엄 주거 환경에 적합한 제품으로 평가받고 있다는 설명이다.또한 스마트 앱 연동을 통한 원격 제어와 실시간 알림 기능을 제공한다. HDC랩스는 이와 같은 사용자 경험 중심의 기술력을 바탕으로 프리미엄 도어락 시장 내 입지를 넓히고 있다고 밝혔다.HDC랩스 B2C팀 서정한 팀장은 "이번 성과는 고객 신뢰와 지속적인 기술력 제고 노력이 맞물린 결과"라고 전했다. 이어, "향후에도 기술 및 디자인 역량을 강화하고 고객 중심의 서비스를 제공해 시장 내 경쟁력을 높여나갈 계획"이라고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com