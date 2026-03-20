<'디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리' 투시도>

"잘 고른 상가는 3대 간다"라는 말이 있다. 우량 상가는 대를 이어 물려줄 정도로 그 가치가 높다는 의미다. 특히 주택 시장에 규제가 집중되고 금리 변동성이 상존하는 시기일수록, 이러한 상가의 매력은 더 주목받을 수밖에 없다.다만 전문가들은 모든 상가가 동일한 가치를 지니는 것은 아니라고 단언한다. 입지와 배후 수요라는 기본 조건 외에도, 상권의 안정성을 자세히 분석해야 하기 때문이다.이러한 안정성을 판단하는 실무적인 척도는 바로 '상가 공급 비율(비중)'이다. 상가 비중이 낮을수록 경쟁 리스크는 줄고, 점포별 운영 효율은 극대화될 수밖에 없기 때문이다. 반대로 특정 구역 내 매장이 과도하게 밀집될 경우, 배후 수요가 분산과 같은 리스크가 초래할 가능성이 크다. 따라서 신규 상가 분양이나 투자 시에는 해당 단지 혹은 권역의 상업시설 공급 비중이 얼마나 제한적인지를 따져봐야 한다.실제 현장에서도 이러한 지표는 증명되고 있다. 대표적인 사례로 꼽히는 안양 평촌·범계 권역의 경우 탄탄한 배후 수요 대비 효율적인 상업시설 배치가 이뤄진 결과, 경기 평균(5.6%)을 크게 밑도는 낮은 공실률(2.5%, 한국부동산원 2025년 4분기 기준)을 유지하고 있다.부동산 업계 관계자는 "상권의 기초 체력이 검증된 입지에서 공급 희소성까지 갖춘 상품을 선점한다면 제대로 된 상가를 찾았다고 해도 과언이 아니다"라면서 "현재 분양시장에서도 이러한 성격을 띤 곳이 있는 만큼 자세히 살펴 분양, 투자에 나서는 것이 좋을 것"이라고 설명했다.만일 지금 분양 중인 곳을 찾는다면 평촌권역에서 분양 중인 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가'를 눈여겨보는 것이 좋다. 해당 상가는 전체 연면적(약 3만 평) 대비 상업시설 비율이 약 3% 수준으로 낮아, 희소성을 확보했기 때문이다.공급 호실 역시 단 19개 호실로 한정돼 있으며, 681실에 달하는 지식산업센터 내 상주 기업 종사자도 수요로 확보할 수 있다. 특히 전 호실이 지상 1층에 배치돼 가시성과 접근성을 극대화했으며, 평일의 업무 수요와 주변 대단지 아파트의 주거 배후 수요가 합쳐진 '하이브리드 상권'을 갖춘 점도 눈에 띈다.전반적인 입지여건 역시 좋다. '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가'는 지하철 1·4호선 금정역 역세권 입지에 더해 향후 GTX-C 노선(예정)과 동탄~인덕원선(호계역 예정)이 개통되면 이른바 '쿼드러플 역세권(예정)'의 중심지로 부상하게 된다. 이 말은 곧 다양한 교통망을 이용하는 유동 인구를 잠재적인 수요로도 확보할 수 있게 된다는 뜻이다.이러한 상품적인 특징과 입지여건을 갖췄음에도 분양, 투자를 위한 진입장벽은 낮다.그 이유는 실질적인 진입 문턱을 낮춘 계약금 무이자 대출과 함께 계약 축하금 지급, 이자 지원, 입주 지원 혜택 등을 제공하여 초기 자금 부담을 최소화했기 때문이다. 여기에 신규 분양 상가 특성상 권리금 부담 없이 첫 선점이 가능하다는 점도 메리트로 꼽힌다.자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있다. 분양홍보관은 안양 동안구 호계동 LS타워 건너편 호계 데시앙플렉스에 마련돼 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com