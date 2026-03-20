덴티움, 영국 치과 전시회 'BDIA Dental Showcase' 참가

임플란트 기업 덴티움(Dentium)이 영국 치과 전시회인 BDIA Dental Showcase(덴탈 쇼케이스)에 참가하며 현지 시장에서의 브랜드 영향력을 재확인하고, 본격적인 시장 확대 행보에 나섰다.덴티움은 2026년 3월 13일부터 14일까지 영국 런던에서 열린 BDIA Dental Showcase에 참가해 주요 임플란트 제품과 디지털 솔루션을 선보이며 현지 치과 의료진과 산업 관계자들의 주목을 받았다.BDIA Dental Showcase는 약 100년에 가까운 역사를 지닌 영국 치과 전시회로, 300개 이상의 글로벌 공급업체와 제조사가 참여하는 행사다. 영국 전역의 치과의사, 치과대학 관계자, 산업 종사자들이 한자리에 모여 최신 기술과 임상 트렌드를 공유한다.이번 전시에서 덴티움은 SuperLine(슈퍼라인 임플란트), bright Implant(브라이트 임플란트), DASK(다스크) 및 DASK Simple(다스크 심플) 등 자사의 핵심 제품군을 중심으로 브랜드 경쟁력을 소개했다. 특히 DASK 제품을 활용한 상악동 거상술(Sinus Lifting) 핸즈온 프로그램은 현장에서 높은 관심을 끈 프로그램 중 하나로 꼽혔다.해당 프로그램은 계란을 활용한 직관적인 실습 방식으로 구성되어, 복잡한 임상 술식을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 숙련된 임상의뿐 아니라 임상 경험이 상대적으로 적은 치과의사, 치과대학 학생, 산업 관계자들까지 폭넓게 참여하며 높은 참가율을 기록했다. 참가자들은 제품의 작동 원리와 술식 과정을 직접 체험하며 임상 적용에 대한 이해도를 높일 수 있었고, 전반적인 사용 편의성과 임상적 유용성에 대해 긍정적인 반응을 보였다.이와 함께 디지털 진단 솔루션에 대한 관심도 증가했다. 덴티움의 CBCT 장비인 bright CT는 고해상도 3D 영상 기반의 진단 장비로, AI 기반 영상 분석 기능을 통해 해부학적 구조를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 의료진은 보다 정확한 진단과 예측 가능한 임플란트 치료 계획을 수립할 수 있다.특히 bright CT는 작년에 CE MDR 인증을 획득한 이후 유럽 시장에서 관심이 지속적으로 확대되고 있다. 현재 영국 내 의료기기 인허가 기관인 MHRA 절차가 진행 중이며, 약 5개월 내 허가 완료가 예상된다. 덴티움은 인허가 완료 이후 즉각적인 시장 진입이 가능하도록 제품 공급, 유통, 마케팅 등 전반적인 사전 준비를 마친 상태다.이번 전시는 단순한 제품 소개를 넘어, 덴티움의 영국 시장 내 지속적인 활동과 성장 전략을 명확히 전달하는 계기가 됐다. 이번 전시 참가를 통해 활발한 시장 활동을 이어가고 있음을 직접적으로 보여줬다는 평가다.실제로 덴티움은 기존 유통 파트너와의 협력 관계를 안정적으로 유지하는 한편, 신규 딜러 발굴을 적극적으로 추진하며 영국 시장 내 유통 네트워크를 확장하고 있다. 전시 기간 동안에는 기존 딜러가 주최하는 세미나 및 교육 프로그램에 대한 홍보도 함께 진행되며, 임상 교육 기반의 시장 확장 전략도 병행하고 있음을 강조했다.업계에서는 덴티움이 임플란트 제품 경쟁력뿐 아니라 디지털 진단 솔루션까지 포트폴리오를 확장했다는 평가가 나오고 있다.덴티움 관계자는 "이번 BDIA Dental Showcase를 통해 영국 시장에서의 브랜드 존재감과 제품 경쟁력을 다시 한 번 확인할 수 있었다"며 "기존 파트너와의 협력을 더욱 공고히 하는 동시에 신규 유통 채널 확대와 디지털 솔루션 기반 전략을 통해 영국 시장에서의 입지를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com