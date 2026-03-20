20일(현지시간) 로이터 통신 보도에 따르면, 이란 의회는 해당 해협을 이용하는 국가들을 대상으로 세금과 통행료를 매기는 법안을 논의하는 상황이다.
한 이란 의원은 반관영 ISNA통신에 "호르무즈 해협으로 에너지와 식량 등을 안전하게 운송하려는 국가는 이란에 세금을 내야 한다는 내용의 초안을 검토 중"이라고 말했다.
호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 핵심 수송로다. 유조선이 통과하는 항로 대부분이 이란 영해에 포함된다.
이란은 미국과 이스라엘의 공습 이후 해당 해협을 봉쇄, 국제 에너지 가격이 급등하는 등 시장 불안이 확대되는 양상이다.
이런 가운데 미국이 해병대를 동원해 해협 주요 지점을 직접 통제할 가능성이 거론되고 있으며, 유럽 주요국과 일본 등 서방 진영도 이란의 조치를 규탄하며 안전한 항로 확보를 위한 대응 의지를 내비친 상태다.
다만 이란 의회가 통행료 부과 방안을 추진하는 구체적인 배경과 목적은 명확히 드러나지 않았다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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