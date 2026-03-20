호르무즈 해협 인근을 항해하는 유조선들. 사진=연합뉴스

이란이 글로벌 에너지 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.20일(현지시간) 로이터 통신 보도에 따르면, 이란 의회는 해당 해협을 이용하는 국가들을 대상으로 세금과 통행료를 매기는 법안을 논의하는 상황이다.한 이란 의원은 반관영 ISNA통신에 "호르무즈 해협으로 에너지와 식량 등을 안전하게 운송하려는 국가는 이란에 세금을 내야 한다는 내용의 초안을 검토 중"이라고 말했다.호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 핵심 수송로다. 유조선이 통과하는 항로 대부분이 이란 영해에 포함된다.이란은 미국과 이스라엘의 공습 이후 해당 해협을 봉쇄, 국제 에너지 가격이 급등하는 등 시장 불안이 확대되는 양상이다.이런 가운데 미국이 해병대를 동원해 해협 주요 지점을 직접 통제할 가능성이 거론되고 있으며, 유럽 주요국과 일본 등 서방 진영도 이란의 조치를 규탄하며 안전한 항로 확보를 위한 대응 의지를 내비친 상태다.다만 이란 의회가 통행료 부과 방안을 추진하는 구체적인 배경과 목적은 명확히 드러나지 않았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com