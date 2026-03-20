다카이치 사나에 일본 총리. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리를 만나 호르무즈 해협 봉쇄 해결을 위해 일본이 더 나서주길 기대한다고 말했다. 그러나 다카이치 총리는 즉답을 피하고 대신 이란의 핵 개발을 용납할 수 없다고 강조했다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 미·일 정상회담에서 “일본이 더 나서주기(step up)를 기대한다”며 “우리는 그런 관계이고 일본에 4만5000명의 (주일미군) 병력이 있다. 일본에 막대한 자금도 지원하고 있다”고 말했다. 군함 파견과 같은 구체적인 요구 사항은 말하지 않았지만 일본의 안보에 미국이 기여하는 만큼 일본도 상응하는 역할을 해 줄 것을 요구한 것으로 해석된다.다카이치 총리는 즉답을 피했다. 대신 세계에 평화와 번영을 가져올 인물은 트럼프 대통령뿐이라며 이란의 핵 보유를 용납할 수 없고 호르무즈 해협의 실질적 봉쇄와 주변국 공격을 비판한다고만 말했다.회담 후 다카이치 총리는 취재진에게 트럼프 대통령의 군함 파견 요구와 관련, “일본 법률 범위 내에서 가능한 일과 불가능한 일이 있기에, 이에 대해서도 구체적으로 확실하게 설명했다”고 밝혔다. 또 사태의 조기 안정이 필요하다는 점을 설명했다고 덧붙였다.김정우 기자 enyou@hankyung.com