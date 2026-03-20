해럴드 로저스 쿠팡 임시대표

직접 새벽배송 뛰며 현장 경영

해럴드 로저스 쿠팡 대표가 프레시백을 들고 새벽배송 업무를 하고 있다. 사진=쿠팡

해럴드 로저스 쿠팡 임시대표가 지난해 국회 청문회에서 약속했던 ‘새벽배송 현장 동행’을 직접 이행하며 현장 경영에 나섰다.쿠팡은 로저스 대표가 지난 19일 오후 8시 30분부터 이튿날 오전 6시 30분까지 약 10시간 동안 경기도 성남시 중원구 일대에서 새벽배송 업무를 직접 체험했다고 20일 밝혔다.이번 체험은 지난해 12월 국회 청문회 당시 더불어민주당 염태영 의원의 제안에서 시작됐다. 당시 염 의원은 로저스 대표에게 심야배송 업무를 함께 체험해 볼 것을 요청했고, 로저스 대표가 이를 수락하면서 이번 동행이 성사됐다. 이날 현장에는 제안자인 염 의원도 함께해 배송 전 과정을 체험했다.로저스 대표와 염 의원은 성남 야탑 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프를 찾아 안전교육을 받는 것으로 일정을 시작했다. 이어 배송 물품을 차량에 싣는 상차 작업을 마친 뒤, 쿠팡의 직고용 배송기사인 ‘쿠팡친구’와 함께 택배 차량에 탑승했다. 이들은 중원구 일대 아파트와 빌라, 단독주택 등을 돌며 밤샘 배송 업무를 소화했다.배송 업무를 마친 로저스 대표는 “고객을 위해 수고해 주시는 배송 인력을 포함한 쿠팡 사업장의 모든 근로자를 자랑스럽게 생각한다”며 “앞으로도 안전하면서도 선진적인 업무 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.쿠팡 측은 이번 체험을 계기로 배송 현장의 목소리를 보다 적극적으로 경청하고, 직원들의 근무 여건 개선 및 건강권 강화를 위한 노력을 지속해 나갈 방침이라고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com