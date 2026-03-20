롯데쇼핑, 정현석·차우철 체제 확립…제56기 정기 주총

제56기 정기 주주총회 개최

6개 안건 원안대로 승인



신규 사내이사 선임하고,

사외이사에 진영에 IT·경영 전문가 선임

정현석·차우철 사내이사 선임

사외이사에는 전문가 배치

롯데쇼핑이 오늘(20일) 정현석·차우철 체제를 확정하는 제56기 정기 주주총회(주총)를 마무리했다. 1975년생 정현석 부사장은 롯데백화점을 이끌고, 1968년생 차우철 사장은 마트·슈퍼를 총괄한다.롯데쇼핑은 서울 영등포구 롯데리테일아카데미 대회의장에서 제56기 정기 주총을 개최하고, 신규 이사 선임 및 정관 변경 등 상정된 6개 안건을 모두 원안대로 가결했다.이번 주총을 통해 롯데쇼핑은 각 사업부의 책임 경영을 강화하고, 급변하는 유통 환경에 대응하기 위해 현장 경험과 전문성을 두루 갖춘 이사회 진영을 완성했다.사내이사로는 롯데쇼핑의 사업부를 이끄는 수장들이 전면 배치됐다. 먼저 신규 선임된 정현석 롯데백화점 대표는 아울렛사업본부장과 주요 점포의 점장 등 주요 보직을 거친 현장 전문가로, 유니클로 대표 시절 위기 극복과 실적 반등을 이끈 경영 역량을 높이 평가받았다.정 대표는 전무 승진 1년 만에 부사장으로 승진하며 내부에서는 ‘롯데의 뉴리더’로 평가받는다. 리더십이 확고하고 추진력이 강한 점이 빠른 승진의 배경으로 알려졌다. 정 대표는 2018년 롯데백화점 중동점장을 맡으며 상무보로 승진했고 2021년 상무가 됐다. 이후 3년 만인 2024년 전무로 올라섰고 올해 부사장 승진했다.정 대표는 어려운 환경에서 계열사 실적 개선을 이끌었다. 유니클로 불매운동이 시작되기 직전 에프알엘코리아 대표로 부임해 1~2년간 난관을 겪었지만 분위기 전환에 성공했다. 정 대표는 2020년 6월 에프알엘코리아 대표로 선임됐고 7월 일본에 대한 불매운동이 시작됐다. 유니클로는 광고 논란, 현지 임원 발언 등으로 불매 1호 브랜드에 올랐다. 매출은 반토막 났고 영업이익은 적자로 전환했다. 정 대표 1년 만인 2021년 흑자전환에 성공했고 매출은 2023년 불매 이전 수준으로 회복했다.함께 사내이사로 선임된 차우철 롯데마트/슈퍼 대표는 롯데지알에스 대표 재직 당시 수익성 중심의 구조조정과 성공적인 해외 진출을 이끌었으며, 롯데그룹 내 개선실 업무를 통해 다져진 전략적 통찰력을 바탕으로 향후 회사의 안정적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단된다.임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 재무 건전성 관리와 손익 구조 개선을 주도해 온 재무전문가로서, 급변하는 경영 환경 속에서 회사의 재무 안정성을 견고히 다질 적임자로 꼽혔다.사외이사 진영에는 IT와 경영 전략 분야의 외부 전문가들을 수혈하며 이사회의 외연을 확장했다. 우미영 사외이사는 마이크로소프트, 델 등 글로벌 IT 선도 기업을 거친 AI 전문가로 롯데쇼핑이 급변하는 디지털 환경에서 선제적으로 대응하는데 지원할 예정이다. 박세훈 사외이사는 한화갤러리아 대표와 현대카드 마케팅 본부장을 역임한 마케팅 전문가로, 폭넓은 실무 경험을 바탕으로 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 예정이다.롯데쇼핑은 기존 임기가 만료된 사외이사들의 교체와 함께 새로운 이사진 구성이 완료됨에 따라 책임 경영 체제를 더욱 공고히 할 방침이다.한편, 이날 주주총회에 상정된 6건(△제56기 재무제표(안) 승인의 건 △정관 변경의 건 △이사 선임의 건 △감사위원회위원 우미영 선임의 건 △감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건 △이사 보수한도 승인의 건)의 안건은 모두 통과됐다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com