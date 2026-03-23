한국경영인증원, '2026년 워라밸+4.5 프로젝트' 수행기관 선정…참여 기업 모집

- 임금 삭감 없는 주 4.5일제 도입 기업에 근로자 1인당 최대 월 60만 원 지원

- 신규 채용 시 1인당 월 최대 80만 원 추가 지원 혜택

한국경영인증원(KMR)이 고용노동부와 노사발전재단이 주관하는 '2026년 워라밸+4.5 프로젝트'의 수행기관으로 선정되면서, 실근로시간 단축을 통해 일과 생활의 균형을 실현하고자 하는 기업들을 모집에 나섰다.이번 사업은 노사 합의를 기반으로 임금 감소 없이 주 4.5일제 도입 등 실근로시간을 단축하는 기업을 지원하는 제도다. 근로시간 단축을 통해 근로자의 삶의 질을 제고하고, 기업의 생산성 향상을 도모하는 데 목적이 있다.지원 대상은 상시 근로자 20인 이상의 우선지원 대상기업으로, 올해 1월 1일 이후 노사 간 제도 도입에 합의하고 시행을 예정한 기업이 해당된다. 근로시간 단축 지원금은 단축 유형에 따라 근로자 1인당 월 20~60만 원을 1년간 지원하며, 신규 채용 시 1인당 월 최대 80만 원의 추가 지원 혜택이 주어진다.참여 희망 기업은 임금 감소 없는 실근로시간 단축 노사 합의, 세부 추진계획 수립 및 이행, 전자·기계적 방식을 통한 근태 관리 시스템 구축 등의 요건을 모두 충족해야 한다. 선정은 기업의 경영 여건과 단축 의지 등을 종합적으로 평가하는 심사위원회를 통해 이루어진다.한국경영인증원은 본 프로젝트의 성공적인 안착을 위해 기업별 맞춤형 상담을 진행하고 있다. 참여를 원하는 기업은 한국경영인증원 홈페이지를 통해 상담을 신청할 수 있으며, 이를 통해 제도 도입 절차 및 지원금 신청 방법에 대한 상세한 안내를 받을 수 있다.한국경영인증원 관계자는 "이번 프로젝트가 기업에는 우수 인재 확보와 생산성 제고의 계기가 되고, 근로자에게는 실질적인 워라밸 향상으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com