삼천당제약 14% 급등…코스닥 시총 1위 탈환

삼천당제약 제공

삼청당제약 주가가 급등해 코스닥 시가총액 1위에 올랐다. 경구 인슐린 개발 기대감의 영향이다.20일 한국거래소에 따르면 삼천당제약 주가는 전일 대비 14.09% 오른 90만7000원에 장을 마감했다.시가총액은 21조2759억원으로, 그간 코스닥 시장 '대장주'를 지켜온 에코프로를 제치고 시가총액 1위에 올라섰다. 에코프로는 전 거래일 대비 0.13% 하락한 15만900원으로 거래를 마쳤다. 시가총액은 20조4886억원이다. 두 회사의 시가총액 차이는 7873억원이다.이번 상승은 삼천당제약의 경구 인슐린 관련 공시에 대한 기대감에 있다. 삼천당제약은 전날 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 시험계획서(IND) 제출 완료를 공시했다.이번 임상은 제1형 당뇨환자를 대상으로 경구 인슐린(SCD0503)의 혈당 조절 효능, 생체 이용률, 음식 영향을 피하 인슐린과 대조했다.한국투자증권 위해주 애널리스트는 “시험 인슐린의 약물 동태가 분명해야 이상 반응 없이 임상을 마칠 수 있다”면서 “삼천당제약은 별도의 파일럿 임상을 통해 환자에게서의 성공 가능성을 어느 정도 확인한 것으로 추정한다”고 밝혔다.임상 결과는 연말께 확인 가능할 전망이다. 위 애널리스트는 “성공한다면 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공에 가까워져 시장의 게임 체인저로 주목받을 것”이라고 덧붙였다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com