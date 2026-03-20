롯데케미칼 정기 주주총회. 사진=롯데케미칼

롯데케미칼이 20일 롯데월드타워 31층 오디토리엄에서 제50기 정기 주주총회를 열고 주요 안건을 의결했다고 밝혔다.이날 주총에서는 재무제표 승인과 정관 변경, 이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 상정된 안건이 모두 원안대로 통과됐다.재무제표 승인 안건에 포함된 보통주 1주당 500원의 현금 배당도 확정됐다.정관 변경을 통해서는 사외이사 명칭 정비와 감사위원 분리선출 인원 조정, 집중투표제 배제 금지 등 상법 개정 취지를 반영한 지배구조 개선 조치가 이뤄졌다.이사 선임에서는 이영준 대표이사 겸 화학군 총괄대표 사장과 성낙선 재무혁신본부장이 사내이사로 재선임됐고, 주우현 첨단소재사업 대표이사가 새로 합류했다.사외이사로는 손병혁, 오윤 이사가 재선임됐다. 감사위원회 위원이 되는 사외이사로는 최원경 성현회계법인 파트너가 신규 선임됐으며, 오윤 이사는 감사위원으로 재선임됐다.이사 보수한도는 전년보다 10억원 줄어든 100억원으로 결정됐다.이영준 대표는 "본원적 경쟁력 확보와 주주가치 제고를 위해 핵심 전략에 집중할 것"이라며 "운영 시너지 극대화와 연구개발 역량 강화, 재무 건전성 제고를 통해 고기능성 스페셜티 화학 기업으로의 전환을 가속화하겠다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com