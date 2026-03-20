서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 2026.3.3 사진=한경 이솔 기자

안전자산의 대명사인 금값이 기록적인 폭락세를 보이고 있다.국제 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 중앙은행의 금리 인하 기대감이 꺾이면서 이자를 주지 않는 금의 매력이 급격히 떨어진 탓이다.20일(한국시간)블룸버그 통신에 따르면 국제 금 현물 가격은 7거래일 연속 하락세를 이어가다 이날 오전 11시 기준 온스당 4686.62달러 선을 나타냈다.이번 주에만 약 7% 하락하며 2020년 3월 이후 주간 기준 최대 하락률을 기록할 전망이다.지난 1월 사상 최고치인 5600달러 육박했던 것과 비교하면 불과 두 달 만에 분위기가 반전된 셈이다.이러한 약세 배경에는 이란 전쟁으로 인한 고금리·고물가 고착화 우려가 있다. 유가 급등이 인플레이션을 자극하자 시장은 미 중앙은행의 금리 인하 가능성을 낮게 점치고 있다.실제로 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 미국 기준금리가 현 수준(3.50∼3.75%)에서 동결될 확률을 76%로 반영했다. 이란 전쟁 이전에는 연내 1~2회 인하 가능성을 반영한 데서 대폭 후퇴한 것이다.투자 자금도 빠르게 빠져나가고 있다. 금 기반 상장지수펀드(ETF)에서는 3주 연속 자금이 유출됐으며 이 기간 감소한 금 보유량만 60톤(t) 이 넘는다.통상 전쟁 초기에는 안전자산 선호 심리로 가격이 오르지만 이번에는 ‘금리 인하 실종’이라는 거시 경제 변수가 지정학적 리스크를 압도한 것으로 풀이된다.다만 최근 조정에도 불구하고 금 가격은 올해 들어 여전히 8% 오른 상태다. 지난 1월 말에는 온스당 5600달러에 육박하며 사상 최고치를 찍었다.한편 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 금 가격은 그해 4월부터 10월까지 7개월 연속 하락한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com