최태원 대한상의 회장이 2025년 12월 5일 제4회 BOK-KCCI 세미나 'AI 기반의 성장과 혁신'에서 발언하고 있다. 사진=임형택 한국경제신문 기자

최태원 대한상공회의소 회장은 정부 감사 결과와 관련해 "책임을 통감한다"며 "관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하겠다"고 밝혔다.대한상공회의소는 20일 산업통상부로부터 상속세 관련 보도자료 배포 및 APEC CEO 서밋 예산 집행에 대한 감사 결과를 통보받고 임원 징계와 조직 쇄신안을 발표했다.상의는 상속세 보도자료와 관련해 책임이 큰 A 전무이사와 B 본부장을 해임했다.APEC CEO 서밋과 관련해서는 C 추진단장을 의원면직 처리하고 예산 집행 과정의 추가 사실관계 확인을 위해 수사 의뢰하기로 했다.숙박비 횡령 미수 혐의를 받는 D 실장도 수사 의뢰 대상에 포함됐다.기타 직원들에 대한 처분은 추가 검토 후 결정할 방침이다.이번 사태에 책임을 지고 사의를 표명한 박일준 상근부회장은 후속 조치가 마무리되는 즉시 사임할 예정이다.상의는 재발 방지를 위해 ‘3대 쇄신’(전문성 강화·사회적 책임 재정립·조직문화 혁신)을 추진한다.우선 '경제연구총괄(가칭)'을 신설해 조사·연구 기능을 통합 관리하고, 대외 발표 자료에 대한 팩트체크 체계를 강화한다.연구기관 SGI는 인력 확충과 함께 '상의경제연구원(가칭)'으로 개편하고, 연구윤리 및 검증 시스템도 구축한다.내부 통제도 강화한다. 기존 감사실을 컴플라이언스실로 확대 개편하고 준법감시 기능을 신설한다. 정책 건의 과정에서는 기업뿐 아니라 노동계·취약계층 영향 평가를 병행하는 체계를 도입한다.조직 개편도 병행했다. 경영지원부문은 상근부회장 직속 경영기획본부로 격상됐고 김의구 본부장이 선임됐다.조사본부장 직무대행에는 최은락 인사팀장, 컴플라이언스실장에는 이강민 감사실장이 임명됐다. 커뮤니케이션실장에는 황미정 팀장이 선임됐다.최 회장은 오는 31일 전국상의 회장단 회의와 4월 2일 타운홀 미팅을 통해 쇄신안을 공유할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com