재활용 폐기물을 분류하는 모습. 사진=뉴스1

중동 정세 불안이 국내 쓰레기 종량제봉투 수급에까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다.19일 기후에너지환경부와 지방자치단체에 따르면 기후부는 이날 전국 기초지자체에 공문을 보내 종량제봉투 재고 현황 파악에 착수했다.이는 봉투 제조업체들이 원료 재고가 약 한 달 분에 불과하다고 밝힌 데 따른 조치다.지자체별 비축 물량이 있어 즉각적인 품절 가능성은 낮지만, 중동 사태 장기화에 대비한 선제 대응 성격이다.종량제봉투의 주원료는 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)과 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 등 폴리에틸렌이다.폴리에틸렌은 원유 정제 과정에서 얻는 나프타를 열분해해 만든 에틸렌을 중합해 생산된다.최근 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 나프타 도입이 차질을 빚으면서 관련 원료 수급에 비상이 걸렸다.나프타 기반 화학제품 가격도 동반 상승하는 추세다. 한국프라스틱공업협동조합연합회 조사에 따르면 이달 폴리에틸렌 공급가는 톤당 약 20만원 상승했다.일부 업체는 다음 달 추가로 40만~80만원 인상 통보를 받은 것으로 파악됐다.국내 종량제봉투 연간 생산량은 약 18억장에 달한다. 2024년 기준 일반용 봉투는 14억여 장으로, 이 중 HDPE가 36%를 차지했다.음식물 봉투 역시 3억4000만여 장 중 75%가 HDPE 제품이다.원료 가격 급등이 지속될 경우 봉투 생산 차질 및 가격 인상 압력으로 이어질 가능성이 있다는 분석이 나온다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com