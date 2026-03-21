새 앨범으로 컴백하는 BTS. 사진=연합뉴스

방탄소년단(BTS)이 21일 컴백한다.컴백 공연이 열리는 서울 광화문 광장 일대의 교통은 이날 통제된다.BTS의 컴백 공연이 오후 8시부터 시작되는 가운데 세종대로·사직로 등 주요 도로 차량 통행 금지부터 광화문역·시청역·경복궁역 등 지하철 무정차 통과, 시내버스 우회 운행까지 이어진다. 이에 따라 사전에 관련 정보를 꼼꼼히 파악할 필요가 있다.20일 오후 9시부터 차량 진입이 막힌 세종대로 광화문~시청 구간은 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 차량 통행이 불가능하다. 21일에는 사직로·율곡로(오후 4~11시), 새문안로(오후 7~11시), 광화문지하차도(정부청사→이마교차로 방향·오후 7~11시)에도 통제가 내려진다.서울시는 이 같은 도로 통제에 발맞춰 대중교통 체계를 조정한다.시내버스는 경찰 통제에 따라 임시 우회 노선으로 달린다. 세종대로·사직로·새문안로 등을 지나는 51개(마을버스·경기 버스 포함 시 86개) 노선이 우회 운행 대상이다. 세종대로는 20일 오후 9시부터, 사직로·새문안로는 21일 오후 4시부터 우회 운행에 들어간다. 공연 종료 후 오후 11시부터는 모든 노선이 정상 운행한다.오전 8시로 예정됐던 광화문역 중앙버스전용차로 정류장 무정차 통과는 경찰 요청으로 첫차부터 앞당긴다.지하철은 광화문역·시청역·경복궁역 역사 문을 닫고 무정차 통과 체제로 전환한다. 21일 오전 5시부터 일부 출입구를 폐쇄해 오후 2~3시쯤에는 출입구 29곳을 전면 폐쇄하고 열차가 서지 않고 지나친다. 인근 역사도 혼잡 상황에 따라 무정차 통과 조치가 내려질 수 있다.5호선 광화문역은 오후 2~10시, 3호선 경복궁역과 1·2호선 시청역은 오후 3~10시 무정차 통과가 적용된다. 지하철을 이용하려면 미리 인근 역으로 발걸음을 옮겨야 한다. 공연이 마무리되는 오후 10시부터는 세 역 모두 정상 이용이 가능해진다.서울시는 오후 9시부터 2·3·5호선에 임시열차를 4대씩 총 12대를 투입해 평소보다 운행 횟수를 24회 늘린다. 임시열차는 관람객을 신속히 분산시키기 위한 목적으로, 전 구간이 아닌 회차역까지만 운행한다.보행자 안전 확보를 위해 행사장 인근 1km 이내 따릉이 대여소 58곳, 거치대 692대 운영이 오는 22일 오전 9시까지 중단된다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)와 전기자전거를 운영하는 7개사도 같은 시간까지 서비스를 중단한다.오전 9시부터 오후 10시까지는 광화문·세종대로 일대 행사장 주변 도로를 대상으로 불법 주정차 특별 단속을 시행한다. CCTV 차량이 해당 구역을 순찰하며, 단속에 응하지 않으면 과태료 부과 및 강제 견인이 이뤄질 예정이다.서울시는 민관 가용 매체를 모두 가동해 대중교통 이용 안내와 도심 이동 유의사항, 교통 정보를 전파한다. 시 누리집, 서울교통정보센터 TOPIS, 도로전광표지(VMS), 버스정보안내단말기(BIT) 등을 통해 사전 안내가 이미 시작됐다.외국인 관광객을 위해서는 영어·일본어·중국어·베트남어·태국어·인도네시아어 등 6개 언어로 안내문을 제공하며, 지하철 17개 역사에서 다국어 방송과 안내문 게시가 이뤄진다. 네이버지도는 지하철 무정차·버스 우회 정보를 실시간으로 반영하고, 카카오맵은 지하철 초정밀 서비스를 버스로 확대 적용해 운행 현황을 즉각 표출한다.김정우 기자 enyou@hankyung.com