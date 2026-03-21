HBM 주도권 쥔 한국 기업
대체 불가능한 '핵심 파트너'
최근 업계의 이목을 집중시킨 것은 AI 반도체 시장의 절대 강자 젠슨 황 엔비디아 CEO와 그 뒤를 맹렬히 추격 중인 리사 수 AMD CEO의 연쇄 방한이다.
치맥 회동'부터 전격 방문까지…타는 목마름은 ‘HBM’특히 젠슨 황 CEO가 지난해 10월 국내 기업인들과 ‘치맥(치킨과 맥주) 회동’을 하며 파격적인 스킨십을 강화한 행보는 상징적인 장면으로 꼽힌다. AI 가속기 시장의 90% 이상을 점유한 엔비디아조차 한국의 고대역폭메모리(HBM) 공급 없이는 차세대 제품 출시가 불가능한 상황이기 때문이다.
이에 질세라 리사 수 AMD CEO 역시 첫 방한에서 삼성전자와 네이버 등 국내 주요 기업인들을 잇달아 만나 전방위적 협력을 공식화했다. 엔비디아의 독주 체제 속에서 삼성전자의 HBM과 파운드리(반도체 위탁생산) 역량을 빌려 반전의 기틀을 마련하겠다는 포석이다.
글로벌 CEO들의 방한 러시는 이미 예견된 흐름이었다. '챗GPT의 아버지' 샘 올트먼 오픈AI CEO와 마크 저커버그 메타 CEO도 앞다투어 한국을 찾아 삼성전자, SK그룹 등과 연쇄 회동을 가졌던 바 있다.
샘 올트먼·저커버그도 "한국과 손잡아야"이들은 자체 AI 칩 생산을 위한 이른바 ‘AI 반도체 동맹’ 구축을 타진하며 한국의 강력한 IT 인프라와 세계 최고 수준의 제조 역량에 손을 내밀고 있다. 단순히 부품을 사가는 차원을 넘어, 설계부터 생산에 이르는 전 과정에서 한국 기업과의 견고한 파트너십 없이는 글로벌 공급망 전쟁에서 도태될 수 있다는 위기감이 작용한 것으로 풀이된다.
업계 전문가들은 한국이 이제 전 세계 AI 산업의 지형도를 결정짓는 '전략적 요충지'로 자리매김했다고 입을 모은다. AI 반도체 수요가 폭발하고 대규모 데이터센터 구축이 본격화되면서 한국의 메모리 기술과 제조 경쟁력은 대체 불가능한 자원이 되었기 때문이다.
한 업계 관계자는 "글로벌 빅테크 기업들에 한국은 이제 단순한 파트너 그 이상의 존재"라며 "AI와 반도체, 모빌리티 등 미래 산업의 패권을 쥐기 위한 해외 기업들의 협력 제안과 투자 논의는 앞으로 더욱 거세질 것"이라고 내다봤다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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