홈 한경BUSINESS [부고] 손재일(한화에어로스페이스 대표이사)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603227230b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.22 05:00 수정2026.03.22 05:00 안옥희 기자 ▲ 손우영씨 별세, 손재일(한화에어로스페이스 한화시스템 대표이사)씨 부친상 = 21일, 아주대병원 장례식장 1호실, 발인 23일 오전 9시.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ‘조용한 경영’에서 ‘액티브 리더십’으로, 최윤범이 그린 고려아연의 새로운 지도 [박영실의 이미지 브랜딩] “계약서에 ‘생활숙박시설’ 적혀 있는데 실거주 착오 주장 받아들일 수 없다” [허란의 판례 읽기] "직원 30명이 1조원 번다"…AI가 만든 초생산성 기업의 등장 "문구의 품격"…모닝글로리가 다이소를 넘어서는 법 한화시스템, 3개월 새 200% 급등…방산·우주·조선 ‘삼각 성장’ 기대[전예진의 마켓 인사이트]