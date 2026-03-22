▲ 이병환(향년 89세)씨 별세, 문재인 전 대통령·김한수씨 장모상, 김정숙 여사·김진환·김혜은·김진영 씨 모친상, 양희순·조수연 씨 시모상, 문준용·문다혜·김주영·김다희·김형기·김현빈·김동희·김도연·김래현 씨 조모상 = 21일, 서울성모장례식장 11호실, 발인 23일 오전 7시 30분, 장지 천주교청량리묘지.


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com