미 국무부, UAE 등에 230억 달러 무기 판매 계획 승인

주요 외신에 따르면, 미 국무부는 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 요르단 등에 총 230억 달러(약 34조 원) 규모의 첨단 무기 판매 계획을 승인했다. 사진=연합뉴스

방공망부터 무인기까지

의회 건너뛴 초고속 무장

'미국 우선주의'와 '동맹 방어'의 절묘한 결합

도널드 트럼프 행정부가 이란의 보복 공격 위협에 노출된 우방국들을 대상으로 유례없는 규모의 '무기 외교'에 나섰다. 단순한 방어력 보강을 넘어, 미국의 동맹 체제를 공고히 하고 중동 내 군사 균형을 재편하겠다는 포석으로 풀이된다.월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면, 미 국무부는 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 요르단 등에 총 230억 달러(약 34조 원) 규모의 첨단 무기 판매 계획을 승인했다.이번 거래의 핵심은 '중층 방어망' 구축이다. 쿠웨이트에는 80억 달러 규모의 방공 장비가, UAE에는 패트리엇 PAC-3 미사일과 레이더 시스템 등이 공급된다. 특히 정찰과 정밀 타격이 가능한 '프레데터 XP' 무인기와 '치누크' 헬리콥터까지 포함되어, 중동 우방국들의 작전 수행 능력이 한 차원 격상될 전망이다.이번 조치에서 가장 주목할 점은 트럼프 행정부가 일부 거래에 대해 무기수출통제법상 '긴급 조항'을 적용했다는 점이다. 이는 통상적인 의회 사전 검토 절차를 생략하고 즉각적인 판매를 가능케 하는 일종의 '패스트트랙'이다.워싱턴 외교가에서는 이를 두고 "이란의 위협이 임계점에 도달했다는 미국의 판단이 반영된 것"이라고 분석한다. 국무부 관계자 역시 "이번 판매는 UAE 등 우방국들이 실질적인 위협에 즉각 대응할 수 있는 능력을 갖추게 할 것"이라며 신속한 집행의 정당성을 강조했다.전문가들은 이번 대규모 무기 판매가 트럼프 특유의 '실용주의 외교'의 정점이라고 보고 있다. 중동 동맹국들의 방어력을 높여 미국의 직접적인 군사 개입 부담을 줄이는 동시에, 자국 군수 산업의 막대한 수익을 창출하는 '일석이조'의 효과를 노렸다는 평가다.이란의 공세적 움직임이 거세지는 상황에서 미국이 던진 이번 '무기 카드'가 중동의 긴장을 완화하는 억제력이 될지, 아니면 군비 경쟁을 가속화하는 기폭제가 될지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com