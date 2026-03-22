서울 종로구 정부서울청사 내 금융위원회 모습. 2025.9.25/뉴스1

금융위원회가 코스닥 시장 1·2부 승강제 도입 추진한다고 밝힌 가운데 시장에서는 엇갈린 반응이 나오고 있다.22일 금융권에 따르면 이억원 금융위원장은 지난 18일 이재명 대통령이 주재한 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’에서 “코스닥 시장의 성숙한 혁신 기업과 성장 중인 스케일 기업 등 2개의 리그로 나누고 이동이 가능하게 해 시장의 역동성과 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.금융위는 가칭 ‘프리미엄 리그’는 시가총액 상위 대형 성숙기업 80∼170개로 구성하고 ‘스탠다드 리그’는 일반 코스닥 스케일업 기업으로 구성해 단계별 진입 요건을 두겠다고 밝혔다.코스닥 시장의 역동성을 높여 ‘스타 기업’을 만들고 최상위 대표기업 중심 지수를 신규 개발해 연계 상장지수펀드(ETF)를 통해 투자 기반을 확대하겠다는 취지로 읽힌다.이에 대해 금융권에서는 리그 분리를 통해 시장 경쟁력을 높이겠다는 당국의 취지에 공감하면서도 양극화 심화와 일부 기업들에 대한 유동성 위축 가능성에 대한 우려가 나오고 있다.대부분의 코스닥 종목이 위치할 스탠다드 리그에서 규제 부담을 실질적으로 감당할 수 있겠냐는 우려다.이에 따라 리그를 오르내리는 기준과 각 단계에 대한 혜택과 규제를 상세하게 설계해야 한다는 목소리가 나오고 있다.특히 1·2부라는 명칭에 대해서도 부정적인 반응이 나오고 있어 리그 이름을 짓는 문제도 중요하게 부각된다는 주장도 제기되고 있다.시장에서는 시가총액이 아닌 영업이익 등 수익성 기준이 반영될 경우 바이오 기업 등은 배제될 가능성이 있다는 관측도 나온다.이에 일부 시가총액 상위 바이오 기업들은 편입 여부를 주시하는 분위기가 감지된다.반면 리그제를 통해 시장의 매력을 높일 수 있다는 점에도 주목하고 있다.코스피처럼 코스닥도 글로벌 투자자들에게 매력적인 시장이 되기 위해 수익 잘 나는 기업들이 부각돼야 한다는 주장이다.한국거래소는 정부 발표 추진 일정인 올해 하반기에 맞춰 차질 없이 준비하겠다는 입장이다.거래소는 “제도 도입 취지에 맞춰 코스닥시장이 지속 성장할 수 있도록 관련 규정을 정비해 나가겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com