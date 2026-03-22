서울 종로구 고려아연 본사. 사진=연합뉴스

고려아연은 정기 주주총회를 앞두고 회사 측을 사칭해 의결권 위임장을 수집한 정황이 있다며 영풍·MBK파트너스 측 의결권 대리행사 권유 업체 직원 3명을 자본시장과금융투자업에관한법률 위반 및 업무방해 혐의로 서울종로경찰서에 추가 고소했다고 22일 밝혔다.또 이들과 공모해 본건 범행을 저질렀을 가능성이 있는 관계자들에 대한 수사와 본건 범행이 조직적으로 행해졌을 가능성에 대해서도 엄정한 조사가 필요하다고 밝혔다.앞서 고려아연은 관련 제보를 토대로 지난 9일에도 같은 혐의로 고소했으며, 이후 유사 행위가 지속된다는 추가 제보가 접수되면서 고소 범위를 확대했다.회사 측은 해당 직원들의 소속 업체에 대한 강제수사 필요성도 제기했다.고려아연 측은 주주 제보를 통해 피고소인들은 의결권 위임 권유 과정에서 '고려아연' 명칭이 기재된 안내문을 배포하고, 이를 통해 회사가 발송한 공식 문서로 오인할 가능성이 있는 형태로 접근한 것으로 파악하고 있다.일부는 통화나 대면 과정에서 고려아연 직원으로 인식될 수 있는 방식으로 응대하거나 사원증을 착용한 사례도 언급됐다.이 과정에서 일부 주주가 특정 의결권 위임장에 서명한 것으로 알려졌다.자본시장법 제154조는 의결권 대리행사 권유 시 중요사항의 명확한 기재를 요구하고 있으며, 위반 시 형사 처벌 대상이 된다.형법상 업무방해죄 역시 상대방의 착오를 유발해 업무의 공정성을 해치는 경우 성립될 수 있다.고려아연은 해당 행위가 주주의 권리 행사를 저해할 소지가 있다고 보고 수사기관의 신속한 조치를 요청했다. 주주총회 이후에도 관련 사안에 대해 법적 대응을 이어간다는 입장이다.고려아연 관계자는 "앞으로도 유사 사례를 비롯한 고려아연의 주주가치를 훼손하려는 모든 불법적 시도에 대해 무관용 원칙으로 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했다.한편 영풍·MBK 측은 2024년 정기 주주총회를 앞두고도 명함 표기 방식으로 혼선을 유발했다는 지적이 제기된 바 있다.이와 별도로 고려아연은 미국 제련소 프로젝트 관련 자료 유출 의혹과 관련해 MBK·영풍 측 이사들을 상대로 영업비밀 누설 및 업무상 배임 혐의로 고발한 상태다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com