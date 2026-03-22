서울 삼성동 한국전력거래소에서 직원들이 전국 전력수급상황을 지켜보고 있다. 사진=한경 신경훈 기자

중동발 지역의 지정학 리스크로 국제유가와 액화천연가스(이하 LNG) 가격이 치솟으며 전력 원가 부담이 임계치에 다다르고 있다.하지만 정부의 물가 안정 기조와 연료비 반영 시차를 고여해할 때 올해 2분기 전기요금은 일단 ‘동결’될 가능성이 높다는 관측이 나온다.22일 정부와 에너지업계에 따르면 한국전력공사는 오는 23일 2분기(4~6월) 연료비 조정단가를 발표한다.유연탄과 LNG 등 발전 연료비 변동을 반영하는 조정단가는 현재 상한선인 kWh당 ±5원이 15개 분기 연속 적용 중이라 추가 인상 여력은 희박하다.문제는 하반기다. 최근 유가는 배럴당 100달러를 돌파했고 아시아 LNG 현물가격(JKM)도 단기간에 두 배 가까이 폭등했다.통상 국제 에너지가가 국내 전력도매가격(SMP)에 반영되기까지 2~5개월의 시차가 발생하는 점을 감안하면 최근의 가격 급등세는 3분기부터 본격적인 인상 압박으로 작용할 전망이다.특히 이란의 공격으로 카타르 LNG 공급망에 차질이 생길 경우 상황은 더 악화될 수 있다. 우리나라는 LNG 수입의 약 14%를 카타르에 의존하고 있어 공급 축소 시 발전 원가 상승은 피할 수 없는 수순이다.이에 따라 당초 산업계 부담 완화를 위해 추진되던 ‘산업용 전기요금 체제 개편’도 속도 조절이 불가피해졌다.원가 상승 국면에서 요금 인하 효과를 내는 정책을 펴기엔 한전의 재무 부담이 너무 크기 때문이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com