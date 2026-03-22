조국 조국혁신당 대표가 10일 서울 영등포구 한국노총 웨딩여율리에서 열린 '한국노총 창립 제80주년 기념식 및 후원의 날'에서 축사를 하고 있다./2026.3.10 임형택 기자

조국혁신당 조국 대표가 SBS 노조의 이재명 대통령 비판에 반박했다.22일 조 대표의 SNS에 따르면 그는 SBS 노조가 “언론 자유를 위협하는 이재명 대통령의 SNS 행보를 강력히 규탄한다”고 밝힌데 대해 “어이가 없다. 적반하장이다”라고 주장했다.조 대표는 “이재명 대통령은 언론의 비난과 허위보도의 대표적 희생자”라며 “언론은 죽여야 할 대상자를 찍고 ‘하이에나’식으로 집단 공격을 가한다”고 꼬집었다.이어 “다행히 정치인 이재명은 ‘사자’였기에 살아남았다”며 “당시 나는 ‘사자’가 아니었기에 물어뜯기고 찢겨 너덜너덜해졌다”고 회고했다.특히 “이런 유사한 경험한 나는 이재명 대표에 대한 수사와 보도를 접하며 강력한 동병상련의 감정을 갖게 됐다”고 토로했다.또 법무부 장관 후보자 당시 자택 앞에 취재 대기 중이던 기자들의 모습을 담은 사진을 공유하면서 “새벽부터 밤까지 나와 가족에게 달려들어 질문을 하고 일거투 일투족을 촬영했다”며 “그 고통은 당해보지 않고는 알 수 없다”고 밝혔다.그는 이전 게시물에서도 “이재명 대통령의 언론 길들이기? 노무현 대통령을 죽음으로 몰고 간 ‘논두렁 시계 보도’를 저지른 SBS다운 반응”이라고 꼬집었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com