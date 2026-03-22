"BTS 보러 가자" 광화문에 뜬 아미

인근 편의점 매출 '잭팟'

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE|ARIRANG)을 열고 있다. 사진=한국경제신문

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 열린 지난 21일, 서울 광화문 일대 편의점들이 몰려든 팬들로 인해 이례적인 '특수'를 누린 것으로 나타났다.22일 유통업계에 따르면, 공연장 인근 편의점들은 전주 대비 매출이 수 배 이상 폭등하며 BTS의 막강한 파급력을 입증했다.가장 큰 신장세를 보인 곳은 CU다. 광화문 인근 점포 매출은 전주 같은 요일 대비 3.7배 증가했으며, 공연장과 가장 인접한 대로변 점포 3곳의 매출은 무려 6.5배까지 치솟았다.품목별로는 BTS의 새 앨범이 매출 상위 1~4위를 휩쓸며 음반 판매량이 전주 대비 215.3배나 급증했다. 또한 응원봉에 필수적인 AAA 건전지가 매출 5위에 올랐으며, 쌀쌀한 날씨 탓에 핫팩(58배)과 보조배터리(21배)도 기록적인 판매고를 올렸다. 긴 대기 시간을 견디기 위한 김밥(14.8배), 샌드위치(12.5배), 생수(9.3배) 등 간편식 수요도 압도적이었다.세븐일레븐 역시 광화문과 명동 상권 40개 점포 매출이 전월 대비 2.2배 늘었다. 특히 핵심 점포 5곳은 매출이 최대 7배까지 뛰기도 했다. 치킨과 군고구마 등 즉석식품 매출이 26.3배나 급증한 것이 특징이다.광화문과 종로 일대 점포들도 평균 1.4배의 매출 신장을 기록했다. 특히 외국인 관광객들을 중심으로 맥주(2.8배)와 라면(2.6배) 등 즉석 취식 상품의 판매가 활발했던 것으로 분석됐다.업계 관계자는 "대규모 공연을 앞두고 장시간 대기하는 팬들이 늘면서 먹거리부터 방한용품, 굿즈용 건전지까지 전 카테고리에서 기록적인 매출이 발생했다"며 "K-팝 이벤트가 오프라인 유통가에 미치는 영향력이 상당함을 다시 한번 확인했다"고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com