서울 강남구 논현동 영풍그룹 사옥. 사진=영풍

고려아연과 영풍·MBK파트너스 간 갈등이 오는 24일 정기 주주총회를 앞두고 격화되고 있다.의결권 위임장 확보 과정의 적법성을 둘러싼 공방이 형사 고소·고발로 확전되며 전면적인 여론전 양상이다.고려아연은 22일 영풍·MBK 측 의결권 대리행사 권유 업체 직원 3명을 자본시장법 위반 및 업무방해 혐의로 추가 고소했다고 밝혔다.회사 명칭이 기재된 안내문 배포와 사원증 착용 등을 통해 주주들이 회사 측으로 오인할 소지가 있는 방식으로 접근, 일부 위임장 서명까지 이뤄졌다는 주장이다.앞서 지난 9일 1차 고소에 이어 유사 사례가 지속됐다는 추가 제보를 근거로 고소 범위를 확대했다. 회사는 조직적 개입 가능성과 함께 관련 업체에 대한 강제수사 필요성도 제기했다.반면 영풍·MBK 측은 즉각 반박에 나섰다. 이들은 “의결권 대리행사 권유는 관련 법령을 준수해 명확한 표시와 절차에 따라 이뤄졌다”며 “회사 사칭, 사원증 도용 등의 주장은 객관적 사실에 부합하지 않는 일방적 주장”이라고 밝혔다.‘MBK·영풍 연합 대리인’ 및 ‘고려아연 주주총회’ 표기는 실무상 필요한 사항이라는 입장이다.오히려 영풍·MBK 측은 책임의 화살을 고려아연 경영진으로 돌렸다.지난해 임시·정기 주주총회에서의 상호주 구조를 통한 의결권 제한이야말로 주주권을 본질적으로 침해한 위법 행위라는 주장이다.해당 사안이 해소되지 않은 상황에서 형사 고소를 반복하는 것은 국면 전환을 위한 여론전이라는 비판도 제기했다.또한 최근 국민연금이 최윤범 고려아연 회장의 사내이사 재선임 안건에 대해 찬성 의결권을 행사하지 않은 점 등 일부 기관투자자의 의결권 행사 사례를 거론하며 경영진에 대한 시장 신뢰 문제도 부각했다.정기 주총을 이틀 앞두고 양측이 법적 대응 수위를 높이면서, 단순 경영권 분쟁을 넘어 자본시장 질서와 주주권 행사 정당성을 둘러싼 충돌로 비화하는 양상이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com