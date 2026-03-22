공연 시간대 실제 인파 '6만명' 수준

1만명 이상 공공 인력 투입...'과잉 대응' 지적

아미(BTS 팬덤)와 시민들이 21일 서울 광화문광장 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 기념 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 공연을 관람하고 있다.

◇ 예상 인파 30만 명이라더니… 실제는 '6만 명' 수준

◇ "사기업 행사에 왜 공무원이?"… 예산 낭비 및 공백 우려

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 성공적으로 마무리된 가운데, 휴일 민간 행사에 1만 명 이상의 공공 인력을 투입한 것을 두고 '과잉 대응' 논란이 일고 있다. 예측치를 크게 밑돈 인파 규모와 막대한 예산 소요, 공공 서비스 공백 우려가 지적의 핵심이다.22일 행정안전부와 지자체 등에 따르면, 지난 21일 광화문 일대 BTS 공연에 투입된 공공 인력은 경찰 6,700명, 서울시 2,600명, 소방 800명 등 총 1만 명을 넘어섰다. 반면 주최 측(민간) 안전 인력은 4,800명에 불과했다.당초 경찰과 서울시는 최대 26만~30만 명의 인파를 예상했으나, 행안부 시스템상 공연 시간대 실제 인파는 약 6만2000명(이동통신 접속자 기준)에 그쳤다. 공연 주최 측인 하이브 추산 약 10만4000명이 모인 것으로 파악됐다. 예측 실패가 과도한 행정력 낭비로 이어졌다는 비판이 나오는 이유다.공무원 노조를 중심으로 터져 나온 불만은 구체적이다. 전은숙 전공노 서울본부장은 "사기업 공연에 공무원을 대거 동원하는 관행이 젊은 공무원들의 사기를 꺾고 있다"며 "휴일 동원에 따른 초과근무 수당만 최소 4억 4,000만 원 이상의 세금이 소요될 것으로 추산된다"고 꼬집었다.치안 및 소방 공백에 대한 우려도 제기됐다. 김종수 전공노 소방지부장은 "대규모 인력이 행사장으로 쏠리면서 실제 응급 상황 발생 시 골든타임을 놓칠 수 있는 부작용이 있다"며 현장 대응의 비효율성을 지적했다.다만 정부는 '무사고'라는 결과에 무게를 뒀다. 행안부 관계자는 "세계적인 그룹의 공연인 만큼 해외 관람객 유입과 테러 위협 등 변수를 고려하지 않을 수 없었다"며 "단 한 건의 사고 없이 행사를 마친 것은 철저한 대비 덕분"이라고 반박했다.10·29 이태원 참사 이후 강화된 안전 기준이 적용된 결과라는 설명이지만, 향후 민간 주도 대형 행사 시 공공 인력 투입의 적정 범위와 비용 부담 주체에 대한 논의는 피할 수 없을 것으로 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com