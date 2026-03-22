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금융감독원 스케치 사진=한경 김병언 기자

금융당국이 시장 변동성 확대를 틈탄 핀플루언서의 불공정거래 행위에 대해 대대적인 점검과 고강도 조사에 착수한다.특히 신고 포상금을 최대 30%까지 지급하는 제도를 전면에 내세우며 제보 활성화에 나섰다.22일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 최근 SNS, 증권방송 등을 활용한 핀플루언서의 선행매매 및 허위정보 유포 행위를 다수 적발해 조치해왔으며 현재도 관련 혐의에 대한 집중 조사를 진행 중이라고 밝혔다.당국이 주목하고 있는 주요 위법 행위는 세 가지다. 먼저 SNS나 증권방송을 통해 특정 종목을 추천한 뒤 매수세가 유입되면 보유 주식을 매도해 차익을 실현하는 선행매매 행위다.또한 중동 지역 긴장 고조 등으로 불안해진 투자심리를 악용해 허위사실이나 풍문을 퍼뜨리며 주가 상승을 부추기는 행위도 포함된다.여기에 기업 경영진과 공모해 신사업 추진과 관련된 허위 정보를 유포하고 주가를 띄우는 것도 중점 조사 대상이다.금융당국은 3월 23일부터 ‘집중 제보기간’을 운영하고 접수된 제보를 면밀히 분석해 혐의가 확인될 경우 즉시 조사에 착수할 방침이다.특히 불공정거래 신고자에게는 부당이득과 몰수금의 최대 30%에 해당하는 포상금을 지급하며 지급 상한도 두지 않는다. 가담자라 하더라도 혐의 입증에 기여할 경우 포상금을 받을 수 있다.최근 주식시장에서는 텔레그램, 유튜브 등 SNS를 중심으로 투자 정보를 제공하는 핀플루언서가 급증하고 있다.동시에 중동 지역 군사적 긴장으로 국제 유가와 환율 불확실성이 확대되면서 시장 변동성도 크게 커진 상황이다. 실제로 관련 상황 이후 코스피 시장에서는 6회, 코스닥 시장에서는 4회의 사이드카가 발동됐다.금융당국은 향후 정보공유와 협력체계를 강화해 유튜브, 텔레그램, 오픈채팅방 등 주요 정보 전달 매체를 집중 점검할 계획이다.빈번히 언급되는 종목이나 신규로 유포되는 풍문과 관련된 종목을 중심으로 감시를 강화하고 위반 사항 적발 시 엄정 조치한다는 방침이다.금융당국은 투자자들에게도 각별한 주의를 당부했다. 이해관계를 밝히지 않은 투자 추천이나 허위정보 유포는 불공정거래에 해당할 수 있으며 이를 맹목적으로 따를 경우 주가 급락으로 인한 손실 위험이 크다는 설명이다.금융당국 관계자는 “시장 변동성을 악용한 금융범죄에 대해 신속하고 엄정하게 대응할 것”이라며 “투자자들의 적극적인 제보가 불공정거래 적발의 핵심 단서가 될 것”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com