- 소수 정예 20명, 교육부터 정규직까지 1:1 밀착 관리
- 노트북·AI 툴 전액 무상… 롯데쇼핑·컬리 현업 실무진 직접 멘토링
- 우수 강소기업 30개사 인턴십 연계… 월 253만 원 급여·4대 보험 제공
이번 사업은 최근 채용 시장의 핵심 화두인 '직무 중심·실무형 인재 선호' 트렌드와 AI 마케팅 수요에 발맞춰 기획되었다. 한국마케팅진흥원은 약 3억 1천만 원의 사업비를 투입해, 단순 직무교육을 넘어 '교육▶인턴십▶정규직 채용'으로 이어지는 청년 일자리 원스톱 지원의 핵심 가교 역할을 맡는다.
모집 대상은 만 18세부터 39세 이하의 미취업 서울시민이다. 진흥원은 실무 교육과 1:1 밀착 관리를 위해 단 20명의 청년을 소수 정예로 선발하며, 교육 수료율 90%, 인턴 매칭률 90%, 정규직 채용률 80%(13명 이상)라는 높은 성과 달성을 목표로 하고 있다.
선발된 교육생들은 총 40일(1일 8시간) 동안 현업 적용도를 극대화한 몰입형 실무 교육을 받게 된다. 커리큘럼은 ▲AI 기반 글로벌 마케팅 실무(190시간) ▲AI 활용 교육(60시간) ▲취업전략(64시간) ▲법정의무교육(6시간)으로 세분화되었다. 교육생들은 3C·STP 전략, 네이버 SEO, 데이터 분석뿐만 아니라 소라(Sora), 런웨이(Runway) 등 최신 생성형 AI를 활용한 카피라이팅 및 상세페이지 제작 등 고도화된 실무를 직접 수행하게 된다.
청년들이 비용 걱정 없이 교육에 몰입할 수 있는 지원도 이번 과정의 핵심이다. 교육비 전액 무료는 물론 출석에 따른 교육 수당(1일 2만 5,000원)이 지급되며, 원활한 실무 중심 교육을 위해 노트북 대여와 실습용 AI 툴 구독비(2개월분)까지 전액 무상으로 지원된다. 또한, 영등포구 당산동에 위치한 최대 25명 수용 규모의 '글로벌취업센터' 전용 강의장에서 교육을 진행해 학습 몰입도를 높일 계획이다.
취업 성공을 위한 멘토링 및 인턴십 연계도 본 과정의 차별화된 강점이다. 롯데쇼핑, 컬리, CJ올리브영, 크리테오 등 유수 기업의 현업 실무진으로 구성된 '청년취업 멘토단'이 1:1 밀착 코칭과 실전 모의면접, 포트폴리오 제작을 돕는다.
직무 교육 수료 후에는 텔레픽스, 케이제이씨디스플레이코퍼레이션 등 협약이 체결된 우수 중소·중견기업 30여 개사에 마케팅 인턴으로 배치된다. 3개월간의 인턴 기간에는 2026년 서울형 생활임금(시급 12,121원)을 적용받아 세전 월 약 253만 원 수준의 급여와 4대 보험 혜택이 제공되며, 진흥원은 인턴 종료 후 정규직 전환까지 적극 지원할 예정이다.
사단법인 한국마케팅진흥원 김영선 이사장은 "이번 서울시와의 매력일자리 사업 협약을 통해 기업이 즉시 필요로 하는 AI 마케팅 실무 인재를 진흥원이 직접 육성하게 되어 책임감이 크다"며, "실무 경험 부족으로 취업에 어려움을 겪는 청년들에게는 양질의 직무 경험을, 인력난을 겪는 기업에는 검증된 핵심 인재를 연결하는 가장 성공적인 상생 모델을 만들어 내겠다"고 포부를 밝혔다.
'AI 글로벌 콘텐츠 마케팅 과정' 참여를 희망하는 청년은 (사)한국마케팅진흥원 홈페이지 및 서울시 일자리포털을 통해 상세한 모집 일정과 지원 방법을 확인할 수 있다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
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