- 소수 정예 20명, 교육부터 정규직까지 1:1 밀착 관리

- 노트북·AI 툴 전액 무상… 롯데쇼핑·컬리 현업 실무진 직접 멘토링

- 우수 강소기업 30개사 인턴십 연계… 월 253만 원 급여·4대 보험 제공

<사진: AI 글로벌 콘텐츠 마케팅 과정 포스터>