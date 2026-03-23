인천1호선 예술회관역 직통연결, GTX-B 인천시청역 예정지 인접

전용 84·101㎡, 총 496세대 규모

‘힐스테이트 구월아트파크’ 조감도. 현대엔지니어링 제공

인천광역시 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 아파트가 공급된다. 백화점이 있었던 곳인 만큼, 인천1호선 직결 등 풍부한 교통 인프라와 생활 인프라를 두루 갖춘 입지로 주목받고 있다.현대엔지니어링은 4월 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 분양할 예정이라고 23일 밝혔다. 단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 총 496세대 규모로 조성된다.세대별 평면은 전용면적 84·101㎡ 타입 중대형으로 구성됐다. 타입별 세대수는 ▲84㎡A 248세대 ▲84㎡B 124세대 ▲101㎡ 124세대이며 실수요자들 선호도가 높은 일명 ‘국민 평형’ 비중이 높다.부지는 인천 원도심의 중심을 차지하고 있어 이번 아파트 공급이 원도심 개발을 주도하는 신호가 될 것으로 기대된다.인천도시공사는 구월동 일대 약 220만㎡ 부지를 개발하는 구월아이시티 조성사업을 진행하고 있다. 향후 이곳에는 약 1만6000가구, 3만9000여명이 거주할 계획이다. 또 문화와 창업을 결합한 복합 공간, 건강의료특화도시로 조성돼 일대에 높은 생활편의를 제공할 것으로 기대된다.옛 구월 농수산물시장 부지는 복합타운으로, 인천종합버스터미널과 롯데백화점을 연계한 복합문화공간으로 개발하는 사업도 추진되고 있다.특히 단지는 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 초역세권이며 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석까지 이어지는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있다.GTX-B 노선 개통 시, 지하철을 통해 여의도, 서울역 등 서울 도심 업무지구까지 약 20~30분 내에 이동할 수 있다.단지 바로 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 위치하며 인근에 승학산, 인천애뜰 등이 있어 쾌적한 녹지를 제공한다. 또 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 생활 인프라가 이미 인근에 갖춰져 있고, 단지 내에는 약 6337평 상업시설이 함께 조성성될 예정이다.단지는 랜드마크로서 상징성을 강조하기 위해 커튼월룩 특화 외관이 적용되며 남향 위주 배치와 전세대 4베이(Bay) 판상형 설계, 맞통풍 구조(일부세대 제외)를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 높였다.분양관계자는 “인천을 대표하는 원도심 중심 입지와 주택시장을 이끄는 힐스테이트 브랜드 단지의 만남이라는 점에서 수요자들의 기대감이 크다"며 "인천 원도심의 변화를 본격화하는 마중물이 될 수 있는 랜드마크 단지를 선보이도록 심혈을 기울이겠다“고 강조했다.힐스테이트 구월아트파크 견본주택은 인천광역시 남동구 구월동 1547-1번지에 4월 중 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com