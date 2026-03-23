인천1호선 예술회관역 직통연결, GTX-B 인천시청역 예정지 인접
전용 84·101㎡, 총 496세대 규모
현대엔지니어링은 4월 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 분양할 예정이라고 23일 밝혔다. 단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 총 496세대 규모로 조성된다.
세대별 평면은 전용면적 84·101㎡ 타입 중대형으로 구성됐다. 타입별 세대수는 ▲84㎡A 248세대 ▲84㎡B 124세대 ▲101㎡ 124세대이며 실수요자들 선호도가 높은 일명 ‘국민 평형’ 비중이 높다.
부지는 인천 원도심의 중심을 차지하고 있어 이번 아파트 공급이 원도심 개발을 주도하는 신호가 될 것으로 기대된다.
인천도시공사는 구월동 일대 약 220만㎡ 부지를 개발하는 구월아이시티 조성사업을 진행하고 있다. 향후 이곳에는 약 1만6000가구, 3만9000여명이 거주할 계획이다. 또 문화와 창업을 결합한 복합 공간, 건강의료특화도시로 조성돼 일대에 높은 생활편의를 제공할 것으로 기대된다.
옛 구월 농수산물시장 부지는 복합타운으로, 인천종합버스터미널과 롯데백화점을 연계한 복합문화공간으로 개발하는 사업도 추진되고 있다.
특히 단지는 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 초역세권이며 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석까지 이어지는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있다.
GTX-B 노선 개통 시, 지하철을 통해 여의도, 서울역 등 서울 도심 업무지구까지 약 20~30분 내에 이동할 수 있다.
단지 바로 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 위치하며 인근에 승학산, 인천애뜰 등이 있어 쾌적한 녹지를 제공한다. 또 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 생활 인프라가 이미 인근에 갖춰져 있고, 단지 내에는 약 6337평 상업시설이 함께 조성성될 예정이다.
단지는 랜드마크로서 상징성을 강조하기 위해 커튼월룩 특화 외관이 적용되며 남향 위주 배치와 전세대 4베이(Bay) 판상형 설계, 맞통풍 구조(일부세대 제외)를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 높였다.
분양관계자는 “인천을 대표하는 원도심 중심 입지와 주택시장을 이끄는 힐스테이트 브랜드 단지의 만남이라는 점에서 수요자들의 기대감이 크다"며 "인천 원도심의 변화를 본격화하는 마중물이 될 수 있는 랜드마크 단지를 선보이도록 심혈을 기울이겠다“고 강조했다.
힐스테이트 구월아트파크 견본주택은 인천광역시 남동구 구월동 1547-1번지에 4월 중 개관할 예정이다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
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