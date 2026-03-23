서울시 제공

서울시가 고액·상습 수도요금 체납에 강도 높은 징수에 나선다.23일 서울시에 따르면 3월까지 수도요금 체납액 집중 정리기간을 운영하고 고액·상습 체납자에 대한 단수처분과 재산 압류 등 강력한 조치를 통해 총 222억 원 규모의 체납액 징수를 추진한다고 밝혔다.3월 31일까지 1차 체납액 집중 정리기간으로 정하고 최고 체납액 3억 원 사례를 포함한 고액·상습 체납자 등의 미납 수도요금 222억 원에 대해 합동징수반을 중심으로 현장 징수 활동을 추진할 계획이다.수도요금 체납 집중 정리는 수돗물 서비스의 안정적 운영 기반을 확보하고 성실 납부자와의 형평성을 높이기 위해 분기별 총 4회 집중 정리기간을 운영하고 있다이에 따라 10명으로 구성한 합동징수반을 투입해 현장 중심의 납부 독려와 함께 단수, 재산압류 예고 등 단계별 조치를 시행한다.아울러 체납 이력과 소멸시효 임박 여부 등을 종합적으로 검토해 체납 유형별 맞춤 대응으로 징수 효율을 높일 계획이다.특히 ▲체납 6회 이상(체납액 20만 원 이상)의 ‘장기체납자’ ▲체납액 120만 원 이상의 ‘고액체납자’에 대해서는 체납 사실 통보 후 단수(정수)처분을 하고 소멸시효가 임박한 체납 건은 부동산 압류 등 강력한 조치를 시행해 공공재정의 누수를 막을 방침이다.반면 생계 곤란 등 경제적 어려움으로 납부에 어려움을 겪는 시민에 대해서는 지원책도 병행한다.서울시는 지난해 총 8차례의 징수 활동을 통해 최고 체납액 3000만 원 사례를 포함해 수도요금 체납액 171억 원을 징수했다고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com