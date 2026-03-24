미국 경유 가격 갤런당 5달러 돌파

경유 가격 가장 많이 오른 10개주 중 8개가 미국 남동부에 위치

미국 뉴저지 내 한 주유소 / 블룸버그통신

이란 전쟁이 길어지며 미국 경유 가격이 갤런당(약 3.79L) 5달러(약 7500원)를 넘어섰다. 파급 효과로 기업들이 제품 가격을 인상할 수 있다는 분석이 따른다.전미자동차협회(AAA)에 따르면 21일(현지시간) 기준 미국 내 평균 디젤(경유) 가격이 5.20 달러를 돌파했다. 이는 지난달 대비 약 40% 상승한 수치라고 월스트리트저널(WSJ)이 22일 전했다.한 달 만에 경유 가격이 가장 많이 오른 10개주 가운데 8개 주가 미국 남동부 지역에 몰려 있다. 사우스캐롤라이나주는 지난달 21일 대비 경유 가격이 51% 올랐다. WSJ은 트럭 운전사들이 경유 가격 급등에 가장 먼저 영향을 받고 있다고 보도했다.미겔 카베다씨는 미국에서 트럭을 장거리 운전한다. 그는 최근 일주일간 기름값이 이란 전쟁 전 대비 약 40% 더 들었다. 기름값을 아끼려고 할인 가능한 주유소를 찾아다닌다. 또 연료 소모가 많은 언덕길 등은 피해 다닌다고 말했다.경제학자들은 경유 가격 상승이 지속되면 공급망 전반에 파급 효과를 일으킨다고 전망한다. 결국 기업들이 제품 가격을 올릴 수밖에 없다는 설명이다.미국 캘리포이나대 데이비스 캠퍼스에서 경제학을 가르치는 에리히 뮬레거 교수가 디젤 가격이 40% 상승하면 대부분의 화물 운송회사 전체 비용이 약 10% 오른다고 추산했다. 지난 2022년 러시아가 우크라이나를 침공했을 당시 디젤 가격이 오르며 캘리포니아주 우유 가격이 상승했던 것을 예시로 들었다.조지아대 경제학자 마이클 아드제미안은 신성 식품을 운송하는 기업들이 더 취약한 상황에 놓여 있다고 말했다. 다른 소비재와 달리 신선 식품은 냉장 상태로 빠르게 운송해야 한다. 따라서 디젤 가격이 떨어질 때까지 기다릴 수 없다고 덧붙였다.미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준) 제롬 파월 의장도 지난 18일 이와 같이 발언했다. 그는 디젤과 다른 석유 파생 제품 가격이 많은 것의 비용에 영향을 미친다고 말했다. 이어 그는 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 물가에 미치는 영향이 실질적이라고 설명했다.미국은 중간선거를 앞두고 있다. 국제 유가 급등으로 물가 상승 우려는 커지고 있다. 이에 트럼프 행정부가 부담을 느끼고 있는 것으로 풀이된다.경유는 트럭 외 트랙터, 크레인 등 농업, 어업, 건설업 장비의 연료로 쓰인다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com