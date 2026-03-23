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중동 전쟁이 당장 멈추더라고 글로벌 에너지 시장이 이전 상태로 돌아가는 데는 최소 4개월 이상의 긴 시간이 필요하다는 경고가 나왔다.22일(현지시간)영국 이코노미스트는 호르무즈 해협이 재개방되더라도 생산과 운송, 정제로 이어지는 공급망 전반의 ‘사이클 붕괴’로 인해 수급 불균형이 장기화될 것이라고 분석했다.가장 심각한 대목은 핵심 인프라의 물리적 타격이다. 전 세계 액화천연가스(LNG)공급의 3%를 담당하는 카타르 라스라판 시설이 미사일 공격으로 파손되면서 완전 복구에 최대 5년이 소요될 전망이다.걸프 지역 산유국들이 전쟁 전 대비 40% 수준으로 줄인 생산량을 회복하는 데만 최소 한 달 이 걸리고 대서양으로 떠난 초대형 유조선들이 중동으로 복귀하는 데도 최대 90일이 소요된다.물류 마비는 아시아 정유업계에도 직격탄을 날리고 있다. 원자재 부족으로 하루 300만 배럴 규모의 처리 양이 감소한 상황에서 정상 가동까지는 상당한 시일이 걸릴 수 밖에 없다.이미 브렌트유는 전쟁 전보다 54% 유럽 가스 가격은 85%폭등하며 세계 경제를 압박하고 있다.시장에서는 5월 이후 상황 진전을 기대하는 하락 베팅(풋옵션)이 우세하지만 전문가들의 시각은 냉정하다.이코노미스는 “설령 극적인 휴전이 이뤄지더라도 에너지 물류 문제는 쉽게 진정되지 않을 것”이라며 전 세계가 올해 겨울까지 전쟁의 여파를 고스란히 감내해야 할 것이라고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com