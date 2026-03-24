현대자동차·기아, 삼성전자와 손 잡고

'홈투가(Home-to-Car)'에 이어 '카투홈(Car-to-Home)' 기술 선보여

현대자동차·기아 차량의 인포테인먼트 시스템을 통해 '카투홈' 서비스를 이용하는 모습 / 현대차·기아 제공

현대자동차·기아가 삼성전자와 협업해 차량 안에서 집안 가전을 제어하는 시대를 연다. 원격제어를 넘어 모빌리티와 주거 경계를 허무는 시도로 풀이된다.현대차·기아가 삼성전자와 손 잡고 ‘카투홈(Car-to-Home)’ 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다. 이는 차량 인포테인먼트 시스템으로 집 안 가전제품을 원격 제어하는 기술이다. 삼성전자 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’와 차량을 연동해 차에서 집안 가전제품을 관리한다. 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등을 포함한다. 앞서 현대차·기아가 삼성전자와 집에서 차량 기능을 제어하는 ‘홈투카(Home-to-Car)’를 선보였다. 이제 반대 기능도 가능해지는 것으로 해석된다.이번 서비스에는 ‘스마트 루틴’ 기능을 적용했다. 차량 위치 정보를 기반으로 사전에 설정한 외출 모드와 귀가 모드 등을 자동 실행한다. 외출 시 가전기기 전원을 자동으로 끄거나 로봇 청소기를 작동시킨다. 귀가할 때는 에어컨과 공기청정기 등을 켜서 운전자 이동 상황에 맞게 집 내부 환경을 최적화한다.차세대 인포테인먼트 시스템인 ccNC를 적용한 차량에 한해 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 이용 가능하다. 업데이트 가능 모델은 차량 소프트웨어 업데이트 홈페이지에서 확인할 수 있다.현대차·기아는 이번 서비스를 소프트웨어중심차량(SDV) 전략 강화의 일환으로 본다. 회사 관계자는 “카투홉, 홈투카 서비스는 단순한 원격제어 기능을 넘어 차량과 집이 하나의 생태계로 연결되는 첫 단계”라며 “모빌리티를 스마트홈의 허브로 확장해 앞으로 더 많은 기기를 연결하고 고객의 삶을 더욱 풍요롭게 하는 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com