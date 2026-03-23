K239 다연장로켓 '천무'가 충남 보령에 위치한 웅천사격장에서 고폭유도탄을 발사하고 있다. 사진=육군

한화에어로스페이스가 폴란드 현지에서 다연장로켓 '천무' 유도탄을 직접 생산하기 위한 2조 2000억원 규모의 후속 계약을 추진한다.이는 지난해 말 체결된 5조6000억원 규모의 '3차 실행계약'을 이행하기 위한 핵심 절차다.한화에어로스페이스는 23일 공시를 통해 폴란드 합작법인인 '한화WB어드밴스드시스템(HWB)'과 유도탄 공급 이행을 위한 라이선스(약 3270억원) 및 부품 공급(약 1조 9000억원) 계약을 체결할 예정이라고 밝혔다.두 계약의 합계 금액은 약 2조 2270억원으로, 이는 회사의 2024년 연결 매출액 대비 약 19.8%에 달하는 물량이다.이번 계약에 따라 한화에어로스페이스는 천무 유도탄(CGR-080) 제조 기술에 대한 지식재산권을 제공하고, 생산에 필요한 핵심 부품을 현지로 공급하게 된다.계약 기간은 2033년 10월까지다.유럽 각국이 역내 무기 자급 체계를 강화하는 '방산 블록화' 흐름이 확산되면서, 현지 생산 기반을 구축하는 방식이 국내 방산 기업들의 핵심 수출 전략으로 자리잡고 있다.업계에서는 완제품 수출 중심에서 벗어나 현지 합작사를 통한 생산 및 기술 이전 모델이 수주 경쟁력을 높이는 동시에 사업 지속성을 확보하는 데 유효한 방식으로 보고 있다.특히 현지 생산 체계 구축은 정치·안보 리스크를 낮추고, 추가 수주 및 유지·보수(MRO) 등 후속 사업으로 이어질 가능성이 크다는 점에서 중장기 수출 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다회사는 "계약 주요 내용은 진행 과정에서 변동될 수 있으며, 본 계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정"이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com