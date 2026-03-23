홈 한경BUSINESS [인사] 한국산업은행 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603231199b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.23 21:45 수정2026.03.23 21:45 김태림 기자 ◇ 부행장(부문장) 선임▲ 혁신성장부문장 윤태정 ▲ 기업금융부문장 김춘호김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 최윤범 '이사회 사수' 무게…국민연금·캘퍼스 이탈 [고려아연 주총 D-1] "구광모의 결단" LG 전 계열사 '사외이사 의장 체제'로 두산 박정원, RSU 효과로 보수 181억…3년 만에 4배 '알짜中企' 중견기업으로 도약···중기부, 中企 100개사 선정 전폭 지원 중동 전력망 겨눈 이란…韓 수주 UAE 바라카 원전도 사정권